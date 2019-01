Pide CMIC renovar calles de cruces internacionales

viviana.cervantes@elmanana.com

Roberto Salinas Ferrer, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMIC en Reynosa hizo un llamado a las autoridades del Instituto Municipal de Planeación para crear un plan para renovación en los cruces internacionales.

Explicó que la gran cantidad de baches, huecos, topes altos o inexistentes crean una mala imagen para el turismo. "No es justo que apenas cruces al lado mexicano y te topes con que toda la calle donde está el Puente Internacional Hidalgo este intransitable, no podemos ser una ciudad de primer nivel si no tenemos mínimo esta zona arreglada".

Indicó que cualquier organismo municipal tiene las puertas abiertas de la cámara para recibir asesoría en la ruta de trabajo y diseño arquitectónico.

Recordó que en sus reportes el 70 por ciento de las calles de la ciudad tiene algún problema relacionado con los baches o socavones.

"No podemos tener un buen desarrollo urbano si no empezamos por estos puntos que es donde llega todo el turismo, la ruta económica de nuestra ciudad depende de ellos, de los ciudadanos extranjeros que llegan por servicios médicos, a restaurantes o a tiendas".

El objetivo de la CMIC durante este año se basa en buscar herramientas o estrategias que permitan que sus afiliados reciban mejores condiciones de trabajo, pagos oportunos y contratos bajo licitación.