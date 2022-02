Pide a INAI informe sobre Loret; amaga con exhibir facturas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador mostró la carta que envió al INAI para solicitar una investigación sobre las percepciones, los bienes y "el origen de la riqueza" de Carlos Loret y en el escrito agrega que si el Instituto no tiene competencia, él dará a conocer facturas y comprobantes.

"No es ético ni honesto usar fondos privados, obtenidos mediante actos de corrupción para sabotear un programa gubernamental orientado a liberar al conjunto de la población de miserias y temores", dice la misiva.

"México no debe ser país de unos cuantos ni debemos presenciar impasibles los intentos de una banda de malhechores de causar nuevas desgracias a las mayorías".

"En consecuencia, como ciudadano Presidente de la República les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares. Esta información seguramente la podrán obtener en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, en el Servicio de Administración Tributaria o la Unidad de Inteligencia Financiera".

El Mandatario federal aseguró que dar a conocer facturas y comprobantes de Loret es parte de su derecho a la libertad de información y expresión.

"También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de mola de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadano", indica la carta.

El tabasqueño recuerda que el viernes dio a conocer los supuestos ingresos del periodista y dice que éste busca detener el movimiento de transformación.

"Como es de dominio público, el viernes pasado día conocer un resumen de una documentación que personas anónimas hicieron llegar a la oficina de atención ciudadana de la presidencia, en la cual se fundamenta el periodista Carlos Loret de mola obtiene ingresos anuales por 35 millones de pesos", dice el Presidente al INAI.

"Como seguramente es del conocimiento de ustedes, esta persona se ha dedicado de manera permanente a calumniarme con el propósito de afectar mi autoridad moral y buscar detener el movimiento de transformación que millones de mexicanos estamos impulsando para acabar con las profundas desigualdades sociales causada por la corrupción que ha predominado en nuestro país y que se intensificó en el llamado periodo neoliberal o neoporfirista".

"Los beneficiarios de esta política de pillaje están molestos con nuestro proceder y han emprendido una campaña o guerra sucia utilizando a personajes como el señor Loret de Mola para desprestigiar y golpear políticamente a nuestro movimiento".

López Obrador agrega que la solicitud de indagar a Loret no es un asunto personal sino un esfuerzo por purificar la vida pública del País.

"El caso que nos ocupa permite apreciar de forma nítida la diferencia entre el periodismo y la difamación, entre la búsqueda de la verdad y la fabricación de la mentira, entre la crítica ciudadana y el libelo como instrumento de intereses político empresariales furtivos e inconfesables. No es pues un asunto menor ni personal que pueda solventarse con argumentos legaloides, sino parte del esfuerzo por purificar la vida pública de México en beneficio de todos, mediante la verdad, la transparencia y la abolición de los privilegios", sentencia.