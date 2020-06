Persisten muertes por negligencias

Altamira, Tam.



Los casos de muertes por negligencia médica en el Hospital General Número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social van en aumento, sin que autoridades superiores pongan un alto a ésta situación, que ya se puede denominar exterminio médico ante la serie de muertes que se han registrado y no han sido sancionadas como correspondería.

Esta madrugada del sábado se registró un nuevo deceso en el que la familia residente de la colonia Guadalupe Victoria de esta ciudad no se explica del porqué, toda vez que llegó al nosocomio por una hernia en la ingle y tras ser intervenido quirúrgicamente se quedó internado con el suministro de medicamentos, pero repentinamente su corazón se aceleró y sufrió una descompensación.

Se trata de quien en vida llevaba el nombre de Gorgonio Campos Vázquez, quien tenía 60 años de edad el cual ingresó por su propio pie al hospital, siendo intervenido el pasado 27 de mayo.

La hija del hoy occiso, Maribel Campos Alanís señaló que su recuperación era normal, sin embargo "mi papá estaba consciente y bien todo hasta que una señorita le puso un medicamento que le aceleró el corazón. Les dije que mi papá no podía respirar... Fueron lo checaron pero dijeron que era normal y me dejaron ahí".

Señala que a simple vista, el medicamento que le estaban aplicando le estaba acelerando el corazón y su estado de salud estaba decayendo, pues además tenía problemas para respirar.

"Le continuaron poniendo medicamento aunque mi papá estaba malo un enfermero antes de eso entró y le dijo a mi papá que si se quería ir a casa y mi papá dijo no porque aquí está el medicamento".

"Una enfermera me dijo que le iba a poner su medicamento y le pregunté qué medicamento es y ella me dijo el que le recetó la doctora Peralta y así, ahora mi papá acaba de fallecer... culpo a los del hospital IMSS del No. 6 por haber matado a mi papá. Él estaba bien y con la aplicación de ese medicamento me lo mataron", dijo por último Maribel Campos.