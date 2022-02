Persiste alta saturación para tramitar pasaporte

Los tiempos de espera para una cita son variables y todos los días se actualizan, pero hasta ayer no había citas "hasta nuevo aviso".

Entrevistados por EL MAÑANA, afectados explicaron. "Quería renovar mi visa pero era necesario pasaporte y ya estaba vencido, hable para pedir una cita y me comentaron que ya no había fechas, la opción era irme a Nuevo León fue difícil trasladarme porque era de lunes a viernes, así que pedí permiso en el trabajo, pero se de compañeros que no han podido", comentó Ernesto, de la colonia La Cañada.

La cantidad de citas que la SRE de Reynosa otorga, se ha mantenido restringida desde que inició la pandemia sanitaria, a fin de cumplir con el protocolo de prevención y la sana distancia, además de que durante varios meses fue necesario cerrar.

Antes del Covid-19 el módulo brindaba 180 atenciones diarias, y en la actualidad solo 120, es decir, que el pendiente asciende a 60 trámites.

Además, el titular Salvador Estrada, ha evidenciado que existen ciudadanos que aún y cuando cuentan con una cita, no acuden, provocando un ausentismo del 20 por ciento.

Recomendación...

La recomendación a los interesados en tramitar o actualizar el pasaporte mexicano desde Reynosa, va enfocada a insistir ante el call center nacional 800 8010 773.

Ante la falta de espacios próximos se recomienda iniciar la búsqueda con la mayor anticipación posible.

Debido a la gran cantidad de fraudes que se han registrado en internet, personal de la SRE recordó que todos los pagos son a través de sucursales bancarias, sin transferencias ni depósitos en establecimientos comerciales, además que los turnos se entregan de lunes a viernes.