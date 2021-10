Pequeño embajador

El pequeño piloto Mateo García llegará al Autódromo Hermanos Rodríguez como embajador del Gran Premio de la Ciudad de México 2021 y ahí celebrará su cumpleaños.

A sus casi 6 años, su lista de reconocimientos va en ascenso. Actualmente es el campeón más joven de karting de América Latina, tiene tres marcas en los circuitos de Sierra Esmeralda, Querétaro y León a nivel "baby" y recientemente terminó su temporada en el Campeonato de Karts de Inglaterra, donde consiguió algunos podios.

"La primera vez que me dijo mi papá me emocioné tanto porque yo estaba allá en Inglaterra. Ya había ido al Gran Premio del 2019 y conocí a Daniel Ricciardo gracias a que Renault me invitó esa vez.

"Yo creo que para este año va a ganar el primero que llegue a la meta, pero me gustaría que fuera Max Verstappen", dijo sonriente Mateo.

A la hora de ponerse el nómex la situación no cambia, acelera a fondo y no siente ni una pizca de miedo. La velocidad está en sus venas gracias a la herencia de su padre, el ex piloto de Nascar Pepe García Montaño.

"Mi papá me sube a los 2 años nueve meses a un kart y que le digo ´suéltenme´ y que le acelero a todo lo que da. Lo único que me acuerdo (de ese día) es que me mojé todo porque había un charco", comenta el volante.

Los bólidos se han convertido en el mundo de Mateo. No se trata de un pasatiempo o de un capricho temporal, cada que se le pregunta si quiere llegar a la máxima categoría del automovilismo contesta con un rotundo "sí, voy a llegar a la Fórmula Uno".

"Me encantaría estar en Red Bull o en McLaren como Ayrton Senna. El era un piloto que tampoco se rendía, muy finito en el volante y al subirse al auto siempre trataba de ser mejor", relató Mateo.