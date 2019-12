Pegan sequía y reducciones a ganaderos

"No sabemos cómo vendrán las cosas para el 2020 por parte de la federación. Ya desapareció por ejemplo el Progan que era un programa ganadero y no está descartada la posibilidad de que vuelva a re ingresarlo aunque dicen que habrá otros respaldos pero no informan cuáles son ni hacia donde los dirigirán", dijo Alfonso Longoria García, presidente de la Asociación Ganadera Local.

Las ´secas´ que se registraron en buena parte del 2019 generaron por momentos escasez de pastizales, mismos que desaparecieron a consecuencia de los candentes rayos del sol.

Luego vinieron lluvias y volvieron a renacer pero no en la cantidad necesaria por lo que los productores tuvieron que echar mano del chamusque de nopaleras para alimentar a los animales.

De igual forma se apoyó con el monte que también es alimento natural para el ganado.

Pero en resumen podemos decir que no fue buen año el que está a punto de concluir, apuntó el dirigente de los productores pecuarios en el municipio.