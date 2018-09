Pedro Fernández celebra 40 años de carrera

El cantante Pedro Fernández presentó su álbum número 40, "¡Arránquense muchachos!", del que ahora promueve el segundo sencillo "Como ella", del compositor Cuitláhuac Vega Toledo, un tema romántico con el sonido profundo de trompetas y vihuelas.

En conferencia de prensa, el también actor respondió a Notimex que trató de elegir los mejores cortes para esta producción, dignos de un festejo importante.

"Llevamos ritmos diferentes y distintas formas de cantarle al amor, bajo la guía y producción de Jorge Avendaño, quien hizo un trabajo extraordinario que se ve reflejado en el éxito del primer sencillo, que da título al disco y que abrió camino para el segundo corte de 'Como ella'".

Al preguntarle si la invitación de TV Azteca para presentar su disco en el concurso de canto "La academia" incluye la posibilidad de intervenir en una telenovela de la televisora, dijo que lo desconoce y que su prioridad es su nuevo disco.

"Ahora lo que me ocupa es la promoción de este material y voy a ir a donde me inviten y estaré en la escuela de alto rendimiento, porque mi objetivo es que toda la gente lo conozca".

El cantante, quien con este material también festeja cuatro décadas de trayectoria, afirmó que a lo largo de este tiempo ha tenido que pasar de todo, desde glorias hasta dificultades que lo han puesto al límite.

"A lo largo de estos años mi bandera es la dedicación, el entusiasmo, la disciplina, la perseverancia, la lucha, el sufrimiento y la alegría con la que ha vivido Pedro su carrera, tomado de la mano de Martín Cuevas que es mi nombre".

El intérprete de música tradicional mexicana detalló que la placa musical le llevó un año entero realizarlo, por lo que consideró que es un regreso a las producciones.

"El disco tiene 13 temas que fueron grabados en la Ciudad de México y Monterrey, en los que me uní a la producción junto con Jorge Avendaño, un trabajo de equipo que se refleja en cada melodía con fusiones de mariachi con ritmos actuales y juveniles".

El ganador de cuatro Premios Grammy Latinos, cuatro Discos de Diamante, un gran número de Discos de Oro y Platino por altas ventas a nivel nacional e internacional, afirmó que su objetivo es llegar al corazón de la gente. "Por eso me tardé, porque pensaba una y otra vez en las canciones, y como público yo mismo me presionaba a dar lo mejor y así quedó la producción", finalizó.

Cabe destacar que el disco contiene canciones como "Cuando te vayas", "Se está cocinando", "Me enamoré de una mujer casada", "Amigo mío", "Necesita amor", "¡Arránquense muchachos!", "Gitana hechicera", "Mejor háblame de tú", "No siento más dolor", "Si me lo hubieras pedido", "Súper enamorado" y "Dile a él".