Pedro Caixinha no se va de Cruz Azul

"En este país que aprendí a amar y trabajar, pero hay noticias que son falsas y pasan a la percepción de la gente. Para qué desconecté con la televisión, pues para no escuchar cosas que te pueden generar dudas, dejé de leer los periódicos por lo mismo, al igual que no tengo redes sociales", reclamó Caixinha.

"México, segundo país en que repercuten las 'fake news', no sólo en lo deportivo, sino general".

Con un par de estadísticas de 2018 en la mano, que Caixinha consultó de StatistaCharts y Reuters, replicó sobre su continuidad.

"Hay que saber tener filtros, para que todo sea saludable. Pero hay que saber lidiar con eso, no vivir pensando lo que dicen de ti.

"Sigo con convicción y determinación, está la planificación en todo momento, hasta abril la fase regular está hecha", atizó.