´Peaky Blinders´, mejor drama británico en los BAFTA

En la noche del domingo 13 de mayo se entregaron los premios BAFTA de la televisión, que este año han coronado a Peaky Blinders (BBC) como el mejor drama. Con su cuarta temporada, la serie centrada en las andanzas del clan de los Shelby ha acabado con su sequía en los galardones británicos al llevarse su primer premio.

Se impuso así a The Crown, Line of Duty y The End of the F***ing World, que competían también por el galardón de mejor drama del año.

La cadena pública británica fue la triunfadora de la noche al acumular mayor cantidad de premios e imponerse así a Netflix, que había contado con más nominaciones en total. La plataforma online se tuvo que conformar con el premio a Vanessa Kirby como mejor actriz de reparto por dar vida a la princesa Margarita en The Crown.

Sean Bean, protagonista del drama Broken (BBC), fue reconocido como mejor actor protagonista, mientras que Molly Windsor, de la serie Three Girls, recogió el premio como mejor actriz protagonista. El premio a la mejor comedia fue para This Country, mientras que Three Girls fue reconocida como la mejor miniserie.

En cuanto al premio a la mejor ficción internacional, la multigalardonada The Handmaid's Tale sumó un nuevo reconocimiento a su lista al alzarse como ganadora en los Bafta e imponiéndose a títulos como Big Little Lies, Feud: Bette y Joan y The Vietnam War.