Pasantes de medicina harán paro nacional y marcha

CIUDAD DE MÉXICO.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia matutina que las becas para los pasantes de medicina sí llegará, el gremio no desistirá del paro nacional y la marcha programados para mañana, puesto que el movimiento va más allá de las becas.



"Mañana los 54 mil egresados de medicina a nivel nacional deberían iniciar su servicio social, pero no será así porque no hubo una buena asignación de plazas en los estados, el movimiento va más allá de las becas, no solo es por dinero, sino para que vean y sepan las condiciones en las que laboramos", comentó con EL UNIVERSAL Roberto Gallardo, integrante de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social (AMMPSS).

El joven que realiza su pasantía en Baja California Sur lamentó los comentarios del mandatario y aseguró que hasta el momento ningún integrante del gobierno federal ha buscado un acercamiento con ellos.



"Al decir que las becas no se recortan, el presidente da a entender que nuestra marcha y paro nacional no tienen razón de ser, pero no es así, en todo el país, los compañeros que dejarán las aulas para hacer su servicio social están en la incertidumbre porque no saben en dónde lo harán, el presidente dice que sí hay recursos, pero en los servicios estatales dicen lo contrario y en el aire quedamos nosotros".



Roberto Gallardo adelantó que la marcha de los médicos pasantes iniciará mañana en punto de las 10:00 horas y partirá del Zócalo capitalino a la sede de la Secretaría de Salud, sin afectar las vialidades.

"La marcha será a nivel nacional y buscaremos no afectar el tránsito, que quede claro que no queremos dañar a la gente, ni a los pacientes. En la Ciudad de México se reunirán los compañeros en el zócalo, a las 10 partirán a la secretaría de salud y su ruta será por la calle de Madero hasta Reforma, pero reitero, respetando la vialidad".



Sobre el paro de labores mencionó que éste ya inició y detalló que en los Centros Rurales solo se brinda atención de urgencias y se surte medicamento a enfermos crónicos.



"El paro ya está establecido, en las unidades rurales sólo se atienden urgencias, la atención no prioritaria será cancelada, los pacientes de enfermedades crónicas si pueden ir por su medicamento, porque debo insistir en que no hacemos este movimiento con la intención de afectar a alguien, menos a los derechohabientes".



Karen Arteaga integrante del comité de comunicación de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes dijo en entrevista que respaldarán y acompañarán a sus colegas.

"La cuestión de los recursos suele ser el detonante de los movimientos, pero no se trata de eso, sino de que sean escuchados, que se conozca la realidad de los pasantes, de los residentes, y encontrar sinergias para mejorar las condiciones del servicio social".