Pamplona... ¡está triste!

Este 7 de julio, Día de San Fermín, debía haber sonado ya el tradicional chupinazo, corrido el encierro y a punto estaría la primera corrida de toros... este año, no.

Pamplona, una ciudad histórica y alegre... ¡está triste!

“Hay un ambiente anodino. Estos días en que todos estábamos acostumbrados a oler a toro, no habrá encierros, corridas, no hay nadie llegando; las estaciones de tren, autobuses y el aeropuerto están prácticamente vacíos.

“Ya debió haberse celebrado la novillada y la corrida de rejones tradicionales (5 y 6 de julio). Son días muy tristes”, aceptó desde la capital navarra Mariano Pascal, director de comunicación de la Casa de la Misericordia.

Además de la importancia que como fiesta patronal tiene la de San Fermín, taurinamente es la más famosa del mundo y aporta una importante parte de la economía a la Casa de la Misericordia, que alberga a medio millar de adultos mayores.

“Muchos de los residentes han fallecido, también se han contagiado otros de los que trabajan ahí.

“Afortunadamente, es una institución sólida, con muchas camas de atención médica, pero no por ello ajena a las afectaciones, sobre todo económicas. Al no haber festejos taurinos, esa aportación, con la que se sufraga el déficit económico derivado de la actividad asistencial, no estará”, indicó Pascal.

En Pamplona se lidia un toro de serio trapío, que este año se quedó en su casa, aunque se rumoró que la Comisión Taurina pamplonica analizaría dar algunas corridas en los próximos meses.

“En estos momentos y en los próximos meses, la situación sanitaria no permitiría festejos multitudinarios. Pamplona supone un volumen tal en la plaza de toros que todos, aunque no quisiéramos, estamos con la cabeza ya en 2021”, aceptó.