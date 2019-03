Palomas con mochilas son utilizadas por científicos para recopilar datos climáticos

La importancia de las palomas mensajeras en el servicio postal, incluso en tiempos de guerra, se redujo hace décadas. Sin embargo, un grupo de científicos británicos inventó una manera de utilizarlas nuevamente para que brinden mensajes sobre la naturaleza.

El investigador Rick Thomas, de la Universidad de Birmingham, y sus colaboradores han desarrollado unos pequeños sensores para colocarlos sobre el lomo de las aves. Con el fin de sujetarlos encima emplean una especie de mochila liviana, que diseñó y cosió la mujer del científico.

Homing pigeons with tech backpacks are way more fun than drones https://t.co/kNrSfhsDdl pic.twitter.com/71Gsd7hiTA