Pagó Oaxaca 303 mdp a ´maestros fantasma´

El gobierno de Oaxaca realizó pagos por 303.7 millones de pesos a profesores de los cuales no se acreditó su asistencia a su respectivo centro escolar, a maestros que ya estaban dados de baja y a algunos que ocupaban un cargo de elección popular, entre otros, según el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Este organismo auditó 22.09 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo en el Estado de Oaxaca (Fone) y los cuales ascendieron en total a 22 mil 229 millones 671.3 mil pesos, lo que representó 99.4%.

La ASF determinó recuperaciones por 303.7 millones de pesos (mdp), de las cuales un millón 704 mil son operadas y 302 millones, probables.

Estos últimos se integran por 220.5 mdp por pagos a trabajadores de los que no se acreditó su asistencia; 45.8 mdp por pagos posteriores a la baja de los trabajadores; 23.8 mdp por pagos a "profesores" que no realizaron funciones de educación básica o normal y 7.4 mdp por pagos en conceptos de gasto no permitidos.

Además, hay 3.1 mdp por pagos de actualizaciones y recargos de Impuesto Sobre Nómina; 259 mil 700 pesos por recursos no devengados ni pagados al 31 de diciembre de 2017, y 587 mil de pesos por pagos a trabajadores adscritos en centros de trabajo no compatibles geográficamente.

A esto, se suman 174 mil 800 pesos por pagos a trabajadores con cargo de elección popular; 129 mil 200 pesos por pagos a empleados con licencia sin goce de sueldo y 43 mil 500 pesos por rendimientos financieros no devengados al 31 de diciembre de 2017.

En total, la ASF determinó 14 observaciones, las cuales generaron cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 10 pliegos de observaciones.