Padecen calvario por citas en el SAT

"El día de hoy he intentado agendar, el token no me llega al correo en el tiempo que tiene la plataforma, me lo mandaron literalmente dos horas después, y para cuando volví a checar las disponibilidades ya no había, qué se puede hacer para que envíen el token mas rápido (en el tiempo que da la misma plataforma) ya que no queda reservada la cita", mencionó una afectada en los comentarios de YouTube del video de ayuda del SAT.

Algunos usuarios incluso han tardado más de seis horas en recibir el token.

"Es un asco, como dicen todos aquí, el correo estaba llegando mucho después, hasta horas después, ayer intente desde las 9 de la mañana tramitar una cita y los primeros correos que llegaron del supuesto token me llegaron a las 5:47 pm", aseguró otro usuario.

CitaSAT no está operando al 100 por ciento debido a que una empresa de correo electrónico la tiene identificada como spam, declaró el jueves Raquel Buenrostro, jefa del SAT.

Sin embargo, Hiram A. Camarillo, cofundador y director de Seguridad de la Información de Seekurity, advirtió que la falla no está en que los correos lleguen al spam, sino a que el sistema no responde al generar el token.

Héctor Soto, especialista en ciberseguridad descartó que la responsabilidad de que los correos del SAT sea de las empresas que proveen servicios de correo electrónico.