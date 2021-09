Padece calvario en el IMSS; estancan operación de mujer

Israel Juárez Alvarado, esposo, en entrevista a EL MAÑANA, señala que su esposa llegó desde hace dos semanas, por un dolor abdominal, que resultó ser una hernia, pero la mantuvieron en urgencias, posterior la pasaron a piso, pero sigue internada.

“Primero que no tenían batas, soluciones fisiológicas, después que atravesó el festivo y que no tiene fecha definida, dicen que tiene hipertensión y diabetes que por eso no la pueden operar, ya van como tres o cuatro veces que ya la van a meter a cirugía y no la meten”, dijo.

El esposo trabaja, por lo que no puede ausentarse y la hija de 11 años tampoco puede estar en el hospital.

Todo un calvario para poder ser operada, enfrenta Maricela Guillen y sigue esperando porque el doctor que la va a operar solamente se encuentra en las mañanas y en las tares nadie se quiere aventar señaló el esposo.

“No nos daban informes esa era nuestra molestia, que en alguna manera la puedan operar, me dicen que su problema de diabetes e hipertensión no la pueden operar, pero me traen vuelta y vuelta, solo hay uno que se responsabilidad de operarla”, recalcó.

Israel señaló que su situación es difícil porque no pueden estar la enferma al 100 por ciento, porque tiene que trabajar y la hija de 11 años, no la dejan entrar.

“No me resuelven nada, nadie se hace responsable, no me resuelven nada, fue con el director que no me pudo recibir que porque no estaba, que no fueron, puras excusas”, recalcó.