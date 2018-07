Otra vez Maki

"Lo que aprendí en esta candidatura es que la gente pueda ratificar tu trabajo o no, que pueda decir que ha valido la pena o no" Maki Ortiz

Luego de que las tendencias y las encuestas de salida la marcaron como ganadora, Maki Ortiz Domínguez aseguró que la fuerza que la ciudadanía demostró en el proceso electoral, obliga, a trabajar y continuar dando resultados.

Ortiz Domínguez ofreció una conferencia de prensa donde agradeció principalmente a la ciudadanía, por refrendarle la confianza, para gobernar tres años más en Reynosa.

"Lo que aprendí en esta candidatura es que la gente pueda ratificar tu trabajo o no, que pueda decir que ha valido la pena o no. Esa fuerza de la ciudadanía, obliga, porque hay del candidato que llegue a gobernar y no de resultados".

Ahora dijo, la gente sabe votar.

"Independientemente de los partidos y esto nos deja una gran lección, ni la ola más grande puede contra los resultados y el trabajo y ni la ola más grande, puede ayudar cuando no das resultados, cuando no hay trabajo".

Esto dijo, es una bendición.

"Creo que es una gran lección y que eso nos va a hacer una ciudadanía más fuerte y que exija a sus gobernantes dar resultados y eso, va a hacer que las ciudades avancen".

INCIDENCIAS

El proceso electoral del día de ayer en Reynosa, demostró que gran parte de los titulares de casilla no estaba preparados para enfrentar las incidencias que se presentaron, así como una notable ausencia de funcionarios.

En las casillas especiales ubicadas en la Central de Autobuses y en Plaza Periférico, las 750 boletas electorales no fueron suficientes para que el total de la ciudadanía que acudió, pudiera emitir su voto.

Aquí, los ciudadanos exigieron más boletas electorales y se negaron a acudir a otra casilla a emitir su sufragio por lo que fue necesaria la intervención de elementos del Ejército Mexicano.

Durante la jornada, una gran cantidad de funcionarios de casilla no se presentaron, por lo que la apertura de las mismas, sufrió serios retrasos.

En algunas de las casillas, los ciudadanos tuvieron que esperar hasta dos horas, en tanto no se consiguieron personas, que quisieran participar como funcionarios.

Otra de las incidencias, fue que las personas con discapacidad no pudieron ingresar a muchas de las casillas pues no se contaba con rampas.

Ante esto, los ciudadanos votaron en sus vehículos por lo que los funcionarios de casilla, tuvieron que sacar las boletas y las urnas.

Una de las quejas recurrentes de los funcionarios de casilla, fue que los observadores electorales se extra limitaron en sus funciones.

Muchos de los observadores, intentaron contra boletas, armar urnas o ayudar a los ciudadanos a emitir su sufragio.

Personal del Instituto Nacional Electoral, impidió que los observadores realizaran funciones que no les correspondían y se les pidió, mantenerse a distancia para permitir que las votaciones iniciaran.

POR REDES

José Ramón Gómez Leal, candidato a la presidencia de Reynosa por el Movimiento de Regeneración Nacional, lanzó un pronunciamiento por redes sociales donde pedía al Instituto Nacional Electoral, revisar todas las casillas.

En punto de las 11:17, Gomez Leal reconoció que en lo resultados del PREP, se daba una ligera ventaja al Partido Acción Nacional.

"Se tienen un total de 42 mil 382 votos en todo Reynosa y va con una ligera ventaja el PAN. Nosotros en nuestro sistema, llevamos computados 30 mil 389 votos, con una ligera ventaja sobre el PAN".

Invitó al INE a que cumpla con su responsabilidad, porque se detectaron casillas "tiradas" (sic).

"Son sectores importantes de Reynosa que nosotros estamos arribe, por lo mismo, hago un llamado serio al INE para que hablen con los funcionarios de casilla para que no dejen casillas cerradas o abandonadas porque la elección va pareja y aparte, ha habido muchas irregularidades, donde en una elección tan cerrada, pedimos que sean profesionales".

Pidió paciencia para los ciudadanos y agradeció a quienes lo apoyaron en esta contienda.

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) en Reynosa, Federico Ochoa Zepeda, aseguró que los resultados preliminares de las votaciones no son confiables, por lo que la ciudadanía deberá esperar hasta que el cómputo finalice.

"Las boletas van llegando poco a poco conforme el personal de las casillas realice los conteos, después llegan a la instancia correspondiente para que se constate que los resultados son correctos".

El conteo que se realice para definir quién obtuvo mayor cantidad de votos en la ciudad en el sufragio de Presidente de la República serán los de mayor espera "Aquí tenemos una situación complicada porque tenemos que sumar el porcentaje que se obtuvo de las casillas especiales, separar cuántos votos son nulos y cuántos de ellos son válidos´´.

Ochoa Zepeda aseguró que la revisión podría concluir a mitad de la semana.

A la par del trabajo que realice el personal del INE, los encargados de casillas deberán colocar al exterior de estas los resultados de sus conteos "Esto se hace para que quien lo quiera verifique los resultados".

Al concluir la jornada electoral descartó situaciones de riesgo, altercados o robo de boletas.