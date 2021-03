Óptica niega acceso a mujer por vestimenta

Un negocio de la zona centro de Reynosa llamada "Óptica Morelos" negó el acceso a una mujer por vestir una blusa con hombros descubiertos, al considerarla que no era "un estilo apropiado" y que faltaba el "respeto al prójimo".

"Fuimos con mi hermana a comprar unos lentes graduados, solíamos ser clientes, pero al llegar nos encontramos con un letrero muy extraño, al entrar nos atendió una señorita que nos dijo que no podrían brindarnos servicio porque traían tirantes y una mujer, no debía vestirse así, le contestamos que solo eran eso, hombros, que lo considerábamos discriminación, pero insistieron en que como los hombres no se visten así las mujeres tampoco´´, compartió la usuaria, quien continúa describiendo lo ocurrido:

"No es la primera vez que escucho que se portan así con las mujeres, viéndolas de arriba a bajo, haciéndoles sentir que su forma de vestir es incorrecta, no puede ser que a estas alturas exista la discriminación, que se señale y se juzga por algo tan personal como lo es la forma de vestir".

En su denuncia agregó un cartel que la óptica, ubicada en la calle Porfirio Díaz tiene en la fachada, y de donde se lee: "En este negocio se respeta al prójimo por lo que no se permite la utilización de imágenes de mujeres semidesnudas para promocionar algún articulo como decoración o entretenimiento.

Además cuentan con un reglamento dirigido hacía las mujeres y su forma de vestir, que dice: "No se permite la entrada en shorts cortos, minifaldas, blusas de tirantes, tops, strapless, blusas cortas, escotadas o trasladas que muestren su ropa interior".

Concluyen con la siguiente frase: "Ojo mucho ojo, por una sana convivencia".