Olvidan repavimentar una calle intransitable

El Mañana / Staff.- Un clima de inconformidad surgió entre vecinos de la calle Paseo Aztlán, porque hace apenas un par de días llegó ahí maquinaria y cuadrillas para repavimentarla aún cuando no lo requería y sí en cambio dejaron olvidada la Paseo Aztlán, la cual está intransitable.

A quienes anduvieron trabajando en la referida obra les bastó únicamente un día para concluir las labores a lo largo de cien metros lineales.

Sin embargo, se vieron sorprendidos las familias del lugar porque ellas esperaban que se atendiera la que se encuentra en condiciones muy deprimentes y que así ha estado por espacio de seis años o más y ni la administración municipal anterior ni la actual, han hecho algo por mejorarla.

La repavimentación que se hizo esta vez, equivale a haber mal invertido el recurso, porque no hacía falta el trabajo al menos en el tramo que se atendió.

Poco más adelante de la calle Paseo Aztlán, sí hace falta volver a pavimentar porque ya desapareció totalmente la carpeta precisamente frente a un jardín de niños que está por la misma arteria.

En el caso del bulevar Paseo Aztlán, no entendemos, dijo una ama de casa, que no se haya tomado en cuenta en los proyectos de pavimentación y re pavimentación en el pasado quinquenio municipal pese a que ahí si es urgente la ejecución de una obra de tal naturaleza. Está pésimo y más aún cuando llueve, los automovilistas tienen que transitar a vuelta de rueda para no dañar sus vehículos.

