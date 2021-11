¿Odiada villana o abnegada mujer? Recordando a la actriz Maricruz Oliver

Si volvieras a mí es una película dramática mexicana de 1954 dirigida por Alfredo B. Crevenna y protagonizada por Libertad Lamarque, Silvia Pinal, Miguel Torruco y Maricruz Olivier.1 2 3

Alejandra (Libertad Lamarque) se casa con el médico Pedro (Miguel Torruco) y tienen una hija, Eva (Maricruz Olivier). Cuando Eva es una joven, ella viaja con su madre a la capital a reunirse con Pedro, donde descubren que ha montado un hospital de lujo con su socia, Lidia (Silvia Pinal). Alejandra se da cuenta de que Lidia le ha robado el cariño de su marido y está haciendo lo mismo con su hija, a quien trata de convencer para que mate a su propia madre.

2. Angelitos del trapecio

Angelitos del trapecio es una película mexicana con los actores Viruta y Capulina tomando el rol de dos farsantes que se dicen médicos vendiendo botellas de supuesta agua milagrosa capaz de curar cualquier malestar, pero terminan trabajando como payasos de circo en una feria donde se detuvieron a vender su producto que al final si era milagroso.

Protagonizan esta película Cesáreo Quezadas "Pulgarcito", Maricruz Olivier, Anabelle Gutiérrez, Armando Sáenz, Arturo Castro "Bigotón" y José Gálvez. Melquiades Torres "Atlas" "El hombre más fuerte del mundo.

3. Hasta el viento tiene miedo

Hasta el viento tiene miedo es una película mexicana de horror gótico estrenada en 1968 en México, protagonizada por Marga López y Maricruz Olivier, y dirigida por Carlos Enrique Taboada. Fue la película más popular de Taboada, si bien Veneno para las hadas fue su película más premiada.

En un exclusivo internado femenino de dura disciplina y férreo control, Claudia y su grupo de amigas quedan castigadas durante las vacaciones en las instalaciones. Claudia pasa las noches con pesadillas donde un fantasma la atormenta, y a pesar de que incluso la subdirectora de la escuela, la señoríta Lucía insiste a la directora, la severa y cruel señorita Bernarda que las alumnas corren peligro, ella insiste en mantener a las alumnas en la escuela, provocando una tragedia.

4.-El deseo en otoño

El deseo en otoño es una película mexicana de 1970 que cuenta con las actuaciones de Maricruz Olivier como Elena, Guillermo Murray como Víctor de la Torre, y Sonia Furió como Clara.

Elena (Maricruz Olivier) es una maestra de química que toda la vida ha vivido a la sombra de su madre, quien siempre la manipuló y la llenó de temores, en especial en contra de los hombres, a fin de mantenerla cerca. Al morir la madre de Elena, ésta queda petrificada, sola y deshecha, pidiéndole ayuda a su mejor amiga y colega en el colegio en el que trabaja, Clara (Sonia Furio), quien guardaba en secreto un sentimiento apasionado e intenso hacia ella, a pesar de que Elena no la ve más que como a una muy cercana amiga. Elena le pide que se vaya a vivir con ella para amortiguar la soledad y Clara acepta encantada. Un día, el notario avisa a Elena que tiene un documento para ella, ésta se sorprende al ver que es una carta de su madre (Pilar Sen), donde le dice que le ha dejado dinero que ahorró toda su vida. Elena es millonaria, pero sigue triste, manteniendo un estilo de vida sencillo, rutinario, sin mayores aspiraciones que seguir enseñando y lidiar con la rebeldía de sus alumnos; ella no creé que pueda haber algo más para una mujer soltera de su edad, mucho menos amor.

5.Tres mujeres en la hoguera

Tres mujeres en la hoguera es una película mexicana de 1977 del género de drama erótico, dirigida por Abel Salazar con guion de Carlos Valdemar sobre la base de un argumento de Luis Alcoriza y protagonizada por Maricruz Olivier, Pilar Pellicer, Maritza Olivares y Rogelio Guerra.

Alex es un multimillonario empresario de bienes raíces de mediana edad quien mantiene un matrimonio abierto con Mané e invitan a Gloria, la amiga de ambos, a que pase unas vacaciones con ellos en la casa de la playa de la pareja, pero Gloria no viene sola, ya que la acompaña Susy, una joven exprostituta quien también es su amante.

Susy queda fascinada tanto por Alex como por la vida de lujos y comodidades que él posee y ambos no tardan en convertirse en amantes, situación que no le hace ninguna gracia a Gloria aunque no tanto por la infidelidad sino porque ella sabe que él tarde o temprano la convertirá en una más de sus esclavas sexuales por lo que, cuando Susy le informa a su pareja que no volverá con ella a casa para quedarse unos días más en el chalet, Gloria trata por todos los medios de hacerle cambiar de opinión pero la chica sigue decidida con sus planes.

6. La niña de los hoyitos

La niña de los hoyitos es una película mexicana de 1984 dirigida por Rubén Galindo. Está protagonizada por Pedro Fernández, Joaquín Cordero, Maricruz Olivier, Arturo Vázquez, Usi Velasco y Greta Braniff. La película se estrenó el 26 de julio de 1984.

En Dallas, Texas, un niño de 14 años llamado Ferco (Pedro Fernández) y su padre aviador pasean en una avioneta, pero su madre les advierte que no lo vuelvan a hacer porque pueden morir. Al día siguiente Ferco en un partido de su equipo de béisbol se enamora de Rosalba la cual a su vez, está enamorada de Rafael (Arturo Vázquez) este le regala a Ferco una manopla de béisbol que pertenecía (supuestamente) a Valenzuela. El avión del padre de Ferco es reparado debido a un fuerte golpe. Ferco invita a Rosalba a dar un paseo por el desierto para tomar fotografías de animales. Usi le dice a Ferco que su madre está enferma para que la lleve a su casa. Después él rechaza la invitación al baile la cual lo golpea y lo corre de su Casa. Ferco invita a Rosalba al baile y la regresa a las 12 de la noche. Al día siguiente Usi trata de llamar la atención de Ferco y Pepín. Ferco le dice a su padre que está enamorado y este le ayuda. Ferco le canta desde el avión a la chica. Su padre le enseña a pilotar el avión y Ferco es condecorado con una medalla.