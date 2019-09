Objetivo LPGA tour

Ciudad de México

El domingo anterior la golfista mexicana Alejandra Llaneza se coronó en el Garden City Charity Classic at Buffalo Dunes y esa victoria aumentó sus posibilidades de obtener nuevamente la membresía de la LPGA Tour, su máximo objetivo.

Alejandra, quien se encuentra en Dallas, Texas, comentó en entrevista telefónica con Notimex que ya habían pasado cuatro años de su primera victoria en el Symetra Tour y por eso, la del domingo significó mucho para su carrera y está muy feliz de haberla conseguido.

"Fueron años de mucho trabajo, de no rendirse y saber que los cambios que hice y la fórmula que estoy utilizando me van a funcionar, y estoy muy feliz que se dio este fin de semana", expresó la golfista.

La originaria de la Ciudad de México se impuso con rondas de 67, 68 y 71 golpes y en el total de 206, 10 bajo par, fue empatada por la tailandesa Mind Muangkhumsakul, por lo cual se fueron al desempate, en el que la mexicana superó a la asiática en el segundo intento.

"En las dos primeras rondas jugué muy bien y en la última también, sólo que no pude capitalizar como las dos primeras, aunque de todas formas tiré bajo par, y cuando se dio el empate, dije 'bueno, ahora voy por el desempate', y lo chistoso fue que me sentí un poco más relajada en la muerte súbita que en la última jornada, y eso me ayudó para ganar en el segundo hoyo", compartió.

DECISIONES CLAVE

Durante la postemporada del año pasado decidió cambiar de entrenador y se dio una revolución en la forma general de prepararse, porque había perdido un poco de distancia en sus tiros de salida y para este año, no sólo recuperó el yardaje, sino tiene más distancia

También eligió palos nuevos, que le ayudan a tener mayor distancia, evolucionó su manera de golpear al momento de embocar la bola en el hoyo, y todo eso lo combinó con una buena preparación física, técnica y mental, así como visualización y respiración, que se han convertido en mejores herramientas que le ayudan a mantenerse en los torneos.

A la temporada Symetra Tour le quedan tres torneos para su finalización, que son el Guardian Championship, en Prattville, Alabama, del 20 al 22 de este mes; el IOA Golf Classic, en Longwood, Florida, del 27 al 29 también de septiembre; y el Symetra Tour Championship, del 3 al 6 de octubre en Daytona Beach, Florida.

El Symetra Tour tiene su lista de ganancias de las jugadoras y las 10 primeras de la clasificación obtendrán su tarjeta de membresía para la LPGA Tour 2019, y la mexicana está en el puesto 29, por lo cual necesita otro triunfo para estar entre esas 10.

"Espero cerrar fuerte. Si logro otra victoria, podría colarme al top ten (de la lista de ganancias), que es el objetivo y, bueno, seguir con la misma estrategia y segura en mi juego. También, estoy muy agradecida por todo el apoyo recibido de mi familia, amigos y patrocinadores", declaró la mexicana.

Aunque puede buscar la combinación de resultados en estos tres últimos torneos, ve con más claridad alcanzar una victoria para acceder a la LPGA Tour, que en caso de no logra por ahora el objetivo esperará la otra etapa de calificación, que será a fines de octubre.

Alejandra Llaneza tuvo membresía condicionada de la LPGA Tour en 2013, 2014 y 2015, y en 2016 la consiguió para intervenir en todo el calendario y en 2017 también contó con tarjeta para algunos torneos.

En el 2018 y este 2019 estuvo ausente, por lo cual dijo "espero recuperar el status y poder jugar en el 2020. Extraño mucho estar en la LPGA Tour y aunque el Symetra Tour ha mejorado mucho, lo cierto es que los campos de la LPGA son mejores, la competencia es más elevada, además ahí están las mejores (jugadoras) del mundo, que es donde siempre quiero jugar y espero regresar pronto".

Llaneza está muy agradecida con Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), porque le apoya mucho económicamente con las inscripciones en los torneos, con la formación de un equipo de unas ocho mexicanas en el Symetra Tour.

Además, Lorena Ochoa, quien a pesar de estar en el retiro sigue siendo la líder y el ejemplo a seguir, les ayuda a todas, en enero pasado les dedicó todo un día para dar consejos y en una red social en la que están todas agrupadas y la jalisciense siempre está muy atenta de ellas.

Para concluir expresó que "los mexicanos nunca nos damos por vencidos y con esa idea sigo adelante".