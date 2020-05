Notifican campaña de regularización

Río Bravo, Tam.- Tras haber erradicado los famosos "diablitos", en sectores como colonia Estelita y fraccionamiento Misiones del Puente, en donde incluso en el primero de ellos se retiraron las líneas que ilegalmente abastecían de luz a la Estelita, la CFE emprende campaña de regularización.

En fraccionamientos de interés social, sobre todo, es en donde la paraestatal, ha dirigido esta campaña de regularización a todos los vecinos, exhortándolos a acercarse y realizar su contrato.

Sobre los fraccionamientos que aún no llega esta campaña, Justo Alberto Moreno, residente de Los Portales, cuestionó "¿no les quitaron el cableado por no tener contrato y no pagar por el servicio?, porque según CFE iba a empezar hacer eso".

"Pues si el problema es por eso de no tener contrato pues no para dónde se hagan, unos sí pagamos y nos medimos y otros no pagan y gastadero de luz", dijo en tono de inconformidad, pues al contar con un contrato, tiene que cubrí bimestralmente el consumo, medirse en la cantidad de luz que usa, mientras otros lo hacen sin límite y gratis, o dando mordida.

"Aquí en el fraccionamiento ya pasó CFE y advirtió a los que están en situación de 'colgados' que se acercarán a CFE a regularizar su servicio, por qué no tardan en entrar a quitar el cable del suministro", asentó Moreno, sobre esta situación que muchos usuarios regulares esperan se concrete, pues el exceso de demanda no contemplada en contratos, sobrecarga las líneas de conducción, así como los transformadores, sobreviniendo apagones que duran días.

Solo resta saber, dónde reiniciará sus operativos la paraestatal, para continuar el retiro de "diablitos".