"Alito" Moreno rinde protesta como dirigente del PRI

Alejandro Moreno Cárdenas hizo un llamado al próximo gobierno de Claudia Sheinbaum al diálogo y la conciliación.

En su mensaje, tras rendir protesta como dirigente nacional del PRI por un periodo de cuatro años, dijo que su relección fue producto de un proceso abierto, transparente, incluyente y en igualdad de circunstancias. Aseguró que el nuevo PRI entrará en un amplio proceso de amplia reflexión, a fin de no volver a equivocarse y apoyar reformas que los alejaron de los ciudadanos.

El líder tricolor aseguró que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue trágica para México, pero insistió en que el próximo gobierno no tiene por qué seguir la misma línea.

"Hay que decirlo, está por concluir un sexenio que desde nuestra óptica ha sido trágico para los mexicanos, México enfrenta un entorno de extrema violencia, de inseguridad, salpicado de sus enormes deficiencias en el sistema de salud y educación, un estancamiento de los sectores productivos, del turismo, de la manufactura, retrocesos en todas las áreas relevantes como el respeto de los derechos Humanos, la transparencia y la rendición de cuentas, ciertamente no podemos juzgar anticipadamente que el próximo gobierno seguirá a rajatabla la línea del gobierno actual... ...siempre esperaremos que el nuevo gobierno que está por iniciar convoque al diálogo, a la conciliación, al trabajo con nuestro país", declaró.

Moreno Cárdenas llamó a la unidad al interior del partido, y aunque no ofreció detalles, dijo que los priista deben de mostrar apertura y tolerancia para construir acuerdos, lo que sostuvo, permitirá el rescate del PRI en tiempos de incertidumbre.

"Cada vez enfrentamos desafíos más complejos, está claro que las propuestas del PRI deben de provenir del diálogo, la inclusión y el consenso. La unidad exige superar cualquier interés individual o faccioso que amenace con fragmentarnos, nos invita a escuchar, a mostrar apertura, a ser tolerantes y a construir acuerdos que nos fortalezcan como Instituto Político. En tiempos de incertidumbre es la unidad de las y los priístas la que nos mostrará el rumbo, no tengo duda, la fuerza que nos permitirá dar los pasos necesarios para la reconstrucción del PRI, para la profunda reforma del partido es nuestra unidad, hoy necesitamos más que nunca de la lealtad de las los priístas. Hago un llamado a todas y todos para que sumen esfuerzos para impulsar la renovación con entusiasmo y con mucha determinación", señaló.

El líder tricolor aprovechó para expresar su rechazo a la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso, así como a las reformas que pretenden debilitar a los órganos autónomos del país.

"Hoy queremos reiterar nuestro respaldo absoluto a toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al poder judicial... ...absoluto respaldo a las instituciones autónomas, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Instituto Nacional Electoral", expuso.

Pese a ello, reiteró que el PRI sí apoyará reformas en materia social: "Jamás el PRI ha tomado una decisión que no vaya en favor del pueblo de México, lo que vaya en favor del pueblo de México los priistas no nos vamos a volver a equivocar porque lo que nos dañó fueron reformas que se apoyaron y que nos alejaron de los ciudadanos, el atentar contra las maestras y los maestros, el alejarnos de fortalecer un sistema no solo cercano para fortalecer la seguridad, el equivocarnos y dejarnos llevar por el momento. El PRI es un partido de base, es un partido progresista, es un partido social, el PRI siempre va a apoyar los programas sociales y los apoyos que beneficien a la gente".

En el evento anunció la creación de 6 comisiones que permitirán impulsar una reforma integral al partido.