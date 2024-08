Advierten que PRI necesita renovarse o perderá registro

Al rechazar la reelección de Alejando "Alito" Moreno como dirigente nacional del PRI, ex gobernadores y ex líderes tricolor advirtieron hoy que si el partido no se renueva puede perder el registro en las próximas elecciones.

El tema fue abordado en un desayuno realizado en un salón del restaurante El Gran Invernadero, en la Colonia Del Carmen, en Monterrey.

La reunión fue encabezada por el ex Gobernador de Nuevo León, Natividad González, que actualmente forma parte de una facción del PRI denominada Frente Amplio de Renovación.

También estuvo la ex Gobernadora interina de Yucatán, Dulce María Sauri; el ex Senador Pedro Joaquín Coldwell, y el Diputado federal, Fernando Lerdo de Tejada.

Todos coincidieron en que la reelección de "Alito" como dirigente priista le hace daño al partido y lo calificaron de espurio.

Al tomar la palabra, Pedro Joaquín Coldwell, sostuvo que Moreno secuestró al partido y si los militantes no hacen nada para revocarlo del cargo, el PRI perderá el registro nacional en el 2030.

"Tenemos que parar este secuestro, este agendalle del partido", sostuvo, "si no, en la elección del 27 la votación siendo decreciente, tendremos menos Diputados federales y no ganaremos Gubernaturas.

"Y si no hacemos nada en la elección del 2030 el PRI puede perder su registro nacional", advirtió, "en mi estado (Quintana Roo) el PRI se ha quedado a medio punto de perder el partido".

Para evitar este escenario, el ex Gobernador de Nuevo León, Natividad González, dijo que es necesario que el partido convoque a unas nuevas elecciones para designar a un nuevo dirigente nacional.

"Nuestro partido ha venido decayendo", admitió, "tuvo derrotas contundentes y tiene una diligencia cuestionada que ha roto los principios que nuestro propio partido ha hecho parte de sus lemas: democracia, justicia social y no reelección.

"Queremos que el partido con el que nos identificamos mucho, no se debilite, no sea irrelevante y no padezca una agonía indigna que pueda llevarlo a su desaparición".

En la reunión también estuvieron como ponentes el ex Gobernador Benjamín Clariond y la ex Senadora Carlota Vargas.