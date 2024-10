Propone Magistrado luz verde a INE para elección judicial

El Magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, propone en proyecto de resolución dar luz verde al Instituto Nacional Electoral (INE) para continuar con la organización de la elección del Poder Judicial.

En su proyecto, que hizo público, afirma que no se puede pronunciar sobre la legalidad de las suspensiones, pero es inviable pedirle al organismo electoral frenar sus actividades.

"No es materia de pronunciamiento ni de litis la validez, legalidad o eficacia de las actuaciones o resoluciones de suspensión emitidas por diversos jueces de amparo, por lo que quedan intocadas en esta sentencia esas determinaciones.

"Es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del INE", plantea el Magistrado.

REFORMA publicó el 16 de octubre que consejeros electorales acordaron que mientras el Tribunal Electoral no resuelva si el INE debe atender o no las órdenes de jueces de suspender la organización de la elección del Poder Judicial, no habrá acuerdos o actividades oficiales para avanzar en la planeación del proceso.

Las áreas técnicas y los equipos de algunas consejerías continuarán trabajando en propuestas para determinar la geografía electoral y en el análisis de la convocatoria emitida por el Senado, pero nada será discutido ni avalado hasta que los magistrados respondan a su petición.

El 4 de octubre, el INE presentó un recurso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral en el que pide una "protección provisional a la continuidad de las actividades inherentes a la organización del proceso" del Poder Judicial.

Esto con el argumento de que los jueces carecen de competencia para pronunciarse sobre normas generales y actos de contenido materialmente electoral.

"Dichos mandamientos y sus efectos constituyen una invasión de atribuciones constitucionalmente conferidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y están encaminados a la obstaculización de la función estatal de organizar elecciones conferida al Instituto Nacional Electoral", indica el recurso, el cual fue turnado al Magistrado Felipe de la Mata.