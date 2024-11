Se ausentará Oposición de declaratoria de supremacía

La Oposición en la Cámara de Diputados no acudirá a la sesión de esta tarde en la que se hará la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de inimpugnabilidad de las modificaciones constitucionales.

Las bancadas de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano informaron que no asistirán para no convalidar una reforma que han criticado por considerarla un retroceso en materia de derechos humanos.

La coordinadora del PAN, Noemí Luna, calificó la declaratoria de validez de la reforma como un acto aberrante.

Señaló que la mayoría no le dio ni 24 horas a los Congresos estatales para su aprobación, por lo que puso en duda que los legisladores locales realmente hayan tenido tiempo de conocer las modificaciones constitucionales y sus implicaciones.

"Por dignidad, por respeto al País, las y los diputados del PAN no vamos a asistir, y no vamos a asistir porque este acto es un acto cínico, aberrante, apenas ayer la Cámara de Diputados con su mayoría aplastante de oficialismo aprobaron la reforma. No le dieron ni 24 horas para que los Congresos locales la aprobaran.

"A ver, todavía ni terminábamos de regresar a nuestras casas las y los diputados, cuando el Congreso en mi Estado, Zacatecas, ya lo había aprobado, pues ni lo leyeron. Yo sigo insistiendo que lo que están haciendo al País es un daño profundo y que han convertido al Constituyente Permanente en una oficialía de partes del Ejecutivo", dijo.

La Oposición también se ausentó de las sesiones en las que la Cámara de Diputados hizo la declaratoria de constitucionalidad de las reformas al Poder Judicial y la que traslada el mando administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Sedena.