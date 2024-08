Analizan impugnación contra reelección de 'Alito'

La ex lideresa del PRI Dulce María Sauri informó que analizan si presentarán una nueva impugnación en contra de la reelección de Alejandro Moreno.

En entrevista, Sauri recordó que junto con otros ex presidentes del tricolor impugnaron la convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional y la reforma estatutaria que, entre otras cosas, abrió la puerta de la reelección de "Alito", por lo que sus abogados ya estudian si es necesario un nuevo recurso en contra de la decisión de ayer del Consejo Político Nacional.

"Nuestros abogados están analizando con todo cuidado este punto, si los recursos que tenemos en marcha son suficientes o si es necesario presentar un nuevo recurso impugnando la propia resolución o el resultado de la convocatoria para la renovación de la dirigencia", indicó.

Sauri adelantó que acudirán de nuevo al Tribunal Electoral para informarles sobre la dilación con la que la Comisión de Justicia partidaria ha atendido las impugnaciones, luego de que las referentes a temas como el método y la convocatoria para la elección de la dirigencia nacional fueron reencauzadas a ese órgano partidario.

"Una cosa es que Justicia Partidaria se burle de sus militantes y otra cosa es que se burle del Tribunal Electoral, cuando menos, eso quiero creer", dijo.

La priista señaló que la reforma estatutaria de diciembre de 2022 --que también fue impugnada y sobre la cual la Comisión de Justicia Partidaria no se ha pronunciado--, eliminó de la elección de dirigentes la participación de los Consejos Políticos Estatales, con el objetivo de que esa decisión quedara a cargo del Consejo Político Nacional, conformado por apenas 628 integrantes.

Subrayó que, a pesar de ello, sólo 452 consejeros participaron en la reelección de "Alito", además de que no estuvieron presentes los únicos dos Gobernadores que tiene el tricolor ni los ex dirigentes nacionales del partido.

Incluso, agregó, estuvo ausente Jorge de la Vega, el más antiguo dirigente del partido y quien normalmente acude a los eventos partidistas.

Cuestionada sobre la exclusión de Manlio Fabio Beltrones de la fracción priista en el Senado en la próxima Legislatura, Sauri calificó como "interesante" que el anuncio se presente como una decisión de las y los legisladores y no como una facultad de la dirigencia del partido, a pesar de que ésta le fue otorgada por la reforma estatutaria que se encuentra impugnada.

"Estos estatutos () también le otorgan al presidente del Comité Ejecutivo Nacional la atribución de nombrar a los coordinadores parlamentarios tanto de la Cámara de Diputados, del Senado, como de los 32 Congresos estatales", dijo.

La ex Gobernadora de Yucatán sostuvo que no le sorprendería que a este "desprendimiento" realizado antes del inicio de la nueva Legislatura le sigan otros legisladores que no estén cómodos con la actitud de la actual dirigencia nacional.

Advirtió que la exclusión de Beltrones es una muestra de que el PRI se hace cada vez más pequeño, no sólo en número, sino también en autoridad moral.