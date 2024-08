Vamos por acuerdos, no caprichos, advierte Beltrones

Frente a los tres votos que necesita la 4T para tener mayoría calificada en el Senado, el priista Manlio Fabio Beltrones confía que los legisladores de Oposición actúen con responsabilidad para no entregar sus escaños.

"No podría yo hacerle un llamado a nadie (para no dar sus votos al bloque oficialista), pero yo estoy con la esperanza de que tanto el grupo enormemente mayor como los otros grupos parlamentarios, que hacen la Oposición, lleguen a un nivel adecuado y civilizado de diálogo que les permita tener acuerdos, no acuerdos caprichosos, sino acuerdos en beneficio del País", afirmó.

El ex Gobernador de Sonora, quien va por su tercera senaduría, acudió a las instalaciones de la Cámara alta para registrarse. Ahí le informaron que será parte de la mesa de decanos, por lo que jugará un papel importante en la instalación de la nueva Legislatura en el Senado.

"Habré de platicar con la mayoría de los coordinadores de los grupos parlamentarios, pues he sido notificado que tendría que formar parte de una mesa de decanos para la instalación, son cinco senadoras o senadores los que la deben de integrar, entonces deberemos de llegar a algún acuerdo", indicó.

Consideró que todas las legislaturas son "inéditas", porque ninguna se parece a la anterior, pero en ésta la característica es que regresará un partido hegemónico, por lo que el debate será intenso.

"Es una Legislatura que vuelve a tener a un partido o representantes de un partido hegemónico mayoritario, que no llega a construir las dos terceras partes por sí mismo, así como parece que lo hará en la Cámara de Diputados, pero que se volverá de debate intenso", señaló.

Beltrones llega al Senado con una bancada en su contra ante las declaraciones del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, de que será expulsado.

Aseguró que no ha tenido contacto con el líder priista, y cuando se instale la bancada habrá oportunidad de platicar con sus compañeros, mientras tanto, ironizó, su ADN sigue siendo priista, y así actuará.

"Vi que llevó a cabo algunas declaraciones de carácter público con algunas expresiones sobre mi persona que no tienen que ver con la realidad, acompañada de calumnias o de mentiras.

"Hoy en la mañana me levanté y revisé mi ADN y no ha cambiado, éste es totalmente priista desde hace cinco décadas, de tal suerte de que no tengo esa intención", respondió al cuestionarle si ha pensado en unirse a otro grupo parlamentario o ser independiente.

Confió en que sus compañeros conserven su autonomía de pensamiento y representen los intereses más importantes que enarbolaron en sus campañas.

En su caso, indicó, hizo el compromiso con los sonorenses de priorizar en sus iniciativas y acciones la seguridad pública, los apoyos al campo y el crecimiento económico.