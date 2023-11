Congreso de NL sin llegar a un acuerdo para gobernador interino

MONTERREY, NL.- A tres días de que se venza el plazo para la designación de un gobernador interino, como ordenaron el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de Nuevo León, las bancadas del Congreso local siguen sin llegar a un acuerdo, para elegir a quien se haga cargo del ejecutivo del 2 de diciembre de 2023 al 2 de junio de 2024, mientras Samuel García Sepúlveda se dedica a su precampaña y campaña como aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano.

Mientras la bancada de MC propuso para el cargo a tres secretarios del gabinete de Samuel García: Javier Navarro, Secretario General de Gobierno; Iván Rivas, de Economía y Hernán Villarreal, de Movilidad, la oposición analiza perfiles distintos aunque no los ha dado a conocer, pues denunció que hay personas entre ellas varios empresarios, s que han declinado ser considerados para el interinato, por temor a represalias del gobernador con licencia que, afirmaron, utiliza el aparato del Estado para presionar opositores con auditorías o cierre de negocios.

En ese contexto, Mauro Guerra Villarreal, presidente del Congreso insistió en que, a fin de garantizar la seguridad y que no se atente contra la dignidad de empleados, ciudadanos, representantes de los medios y los legisladores, insistirá que se apruebe un punto de acuerdo para que se le faculte a convocar a sesión en un recinto alterno, en caso de que en la sede del Poder Legislativo no existan condiciones por la injerencia de actores externos cuando se vaya a discutir, aprobar la designación y tomar protesta nuevo gobernador interino.

El diputado panista hizo votos porque "a nadie se le ocurra clausurar el Congreso con inspectores de alguna dependencia estatal, o mandar trabajadores sindicalizados del gobierno estatal", para impedir la sesión que se deberá realizar para que a más tardar en el último minuto del primero de diciembre haya tomado protesta el gobernador interino.

Señaló que no es un tema político sino de seguridad, pues en año y medio en una forma nunca vista en Nuevo León, Samuel García ha realizado toda clase de acciones para presionar a los legisladores para tratar de someterlos a su voluntad, con el uso de todas las dependencias del gobierno para quitarles el agua, cerrarles sus oficinas personales, clausurar los negocios de diputados o de sus familiares.

Ante las propuestas que presentó MC para designar de entre ellos al gobernador interino, expuso Guerra que según los criterios del TEPJE y la SCJN, serían inelegibles por estar actualmente en el gabinete, ya que fue una de las razones de que fue rechazado el nombramiento del magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas, para el interinato.

Agregó que en el grupo del PAN se analizan perfiles que generen consenso y cumplan con los requisitos de ley, para que no se judicialice el proceso, y además que sea alguien que busque resolver los problemas del Estado y no que busque cómo ayudar a Samuel García en su campaña presidencial.

Señaló lo irónico que cuando Jaime Rodríguez pidió licencia para irse como candidato independiente, fue designado gobernador interino Manuel García, quien ocupaba la Secretaría General de Gobierno, pero entonces Samuel García como diputado local se opuso a su nombramiento, y ahora fue su partido el que al judicializar el proceso oponiéndose a la designación de Arturo Salinas, hizo que el TEPJF resolviera que no pueden ocupar el cargo funcionarios en activo.

A su vez el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente Flores, comentó que la designación y toma de protesta del interino debe ser a más tardar el viernes, al tiempo de considerar que la intención de MC al proponer a tres secretarios del gabinete, es para entorpecer el proceso ante la posible inelegibilidad de los funcionarios estatales, como señaló el TEPJF en el caso de Arturo Salinas y ordenar la designación de otro interino.

Pero se vale soñar, que se pongan los de MC a cabildear para que consigan el apoyo de al menos 22 diputados, como harán las demás bancadas.

Pero admitió que no solo se trata de cabildear un perfil que reciba apoyo y reúna los requisitos, sino que además se le debe convencer para que no tenga miedo, porque lamentablemente el Gobierno de Samuel García, ejerce represalias. "Muchos empresarios no se manifiestan porque les han cerrado negocios, enviándoles a la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado o SAT Nuevo León, porque estamos viviendo los peores tiempos de la muy vieja política; pero habrá valientes que se animen", a ocupar el gobierno interino" Pero afirmó, han llegado también muchos voluntarios que se avientan el tiro y dicen, yo le entro", incluyendo mujeres.

Muchos dicen "no gracias, no estoy en condiciones" y es que "no quieren formar parte de un gobierno, con un Ejecutivo que quiere tener el control de la Tesorería del Estado para su campaña".