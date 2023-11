Santiago Giménez rompió el silencio tras eliminación del Feyenoord

CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Giménez se dijo deprimido por la eliminación del Feyenoord en la Champions League y asumió su responsabilidad en el juego en el que su equipo cayó 1-3 ante el Atlético de Madrid.

Con este resultado, el cuadro de Rotterdam fue eliminado de la Champions League y continuará su periplo internacional en la Europa League el próximo año.

En lo particular, el delantero mexicano tuvo una noche de pesadilla al fallar una oportunidad clara de gol y anotar un autogol que fue clave para acabar de enterrar a su equipo.

En declaraciones realizadas al canal TNT al terminar el juego, el "Bebote" se dijo triste por todo lo que sucedió en Rotterdam.

"Este marcador nos pega mucho, pensábamos en grandes cosas, seguir adelante, pero hay que mirar adelante porque estar en la Europa League no es algo pequeño", comentó.

Hay que recuperarse rápidamente, "el fin de semana viene un partido muy importante con el PSV, que es un rival muy complicado".

Del encuentro, el integrante de la Selección Mexicana señaló que fue muy difícil encontrar espacios, "fue un juego muy cerrado, no había espacios, ellos tenían una línea de tres muy cerrada".

Aún así, Giménez tuvo su oportunidad: "tuve mi chance y no aprovecho, además de que me tocó marcar un autogol. Hay que aprender de esto, no podemos seguir en la Champions, pero bueno, ya lo vivimos y es espectacular, ojalá que podamos estar presentes en esta competición muchas veces más".

Reiteró, el golpe es muy duro: "Pero hay que levantarse de esto".