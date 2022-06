Ya va a salir Lorenzo Córdova, se puede elegir a uno mejor: López Obrador

O Ciro Murayama... –se le recordó al mandatario.

"El señor Ciro Murayama; se puede encontrar uno mejor", respondió.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que está demostrado que el motor del cambio es el pueblo y puso como ejemplo el caso de la elección pasada en el estado de Tamaulipas.

"Miren lo que pasó en Tamaulipas, cuánto temor había, normal o promovido, para que la gente no saliera a votar. Y pues sí, al pueblo de Tamaulipas todo mi respeto, toda mi admiración. De los seis estados donde hubo elecciones, fue el estado con mayor participación ciudadana. Fue heroico el comportamiento del pueblo de Tamaulipas porque hicieron valer lo que decía Miguel Hidalgo y retomaba Benito Juárez: ´El pueblo que quiere ser libre, lo será´", sentenció.

Luego, comentó que en la democracia es el pueblo el que decide y atacó al Instituto Nacional Electoral (INE).

"¿Es el instituto electoral? No. Si fuese por ellos, no habría democracia. Es la gente, es el pueblo", expresó López Obrador.

Por ello, dijo que su gobierno busca una reforma constitucional para que los consejeros sean gente de "inobjetable honestidad" y que sean electos por la sociedad.

"Ah, ¿no quieren eso? Porque quieren tener a los mismos, este prototipo de Lorenzo Córdova y demás", dijo y preguntó: "¿Por qué no quieren la reforma? ¿Porque ya no van a haber plurinominales? ¿Por qué no quieren la reforma? ¿Porque ya no va a haber billullos?"

Y remató: "Porque van a seguir manteniendo un aparato que es el más costoso en el mundo para organizar elecciones y con menos credibilidad".

¿Pediría a Marko Cortés aprobar la reforma?

"No, que sigan su camino, va muy bien, ahí la llevan, adelante", respondió López Obrador.