Protestan agricultores por precio de maíz y granos

Absalón García Ochoa, presidente de la Unión de Productores de Granos Básicos de Jalisco, advirtió que agricultores de la zona Ciénega de Jalisco y municipios de Michoacán aseguró que esta situación también se presenta con productores de los Estados de Sinaloa y Sonora, lo que pinta un escenario crítico, pues se corre el riesgo de perder producción afectando la distribución para la alimentación de las familias de México.

"El presidente (Andrés Manuel López Obrador) dijo que iba a lograr la autosuficiencia alimentaria, dijo que iba a bajar el precio de los combustibles, las gasolinas y el diesel, ahorita estamos produciendo con el diesel a 24 pesos, con la urea a 12 mil pesos tonelada, la semilla a 12 mil pesos, el trigo está a 5 pesos y con eso la gente del campo no puede vivir, por eso es que estamos encab... porque este gobierno, con una migaja de 300 kilos por hectárea quiere que le demos de comer a este país y así no podemos", dijo Ochoa, ex diputado federal.