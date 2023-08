Tras fallo del TEPJF, Xóchitl Gálvez anuncia ritmo intenso en Senado

CIUDAD DE MÉXICO

Entrevistada al reaparecer en el Senado para encabezar la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, sostuvo que ella seguirá haciendo su trabajo legislativo.

"Me gustaría que revisaran cuántas iniciativas, cuantos puntos de acuerdo he presentado. Hoy me he comprometido con los compañeros indígenas a presentar un punto de acuerdo para la sesión del martes, para que se nos diga cómo va el libro de texto en lenguas indígenas. Yo no he dejado de trabajar y también revisen, esta comisión no tiene pendientes legislativos", presumió.

Además, anunció que continuará presentando iniciativas de reformas como lo ha hecho desde 2018. "Por el momento yo no tengo pensado separarme, porque me supongo que va a haber un periodo de silencio (en la carrera presidencial), ¿por qué?, pues porque hasta la precampaña podremos volver. Ese periodo de silencio será un periodo de trabajar", puntualizó.

La legisladora informó que participará en la Plenaria del Grupo Parlamentario del PAN previa al inicio del periodo ordinario y posteriormente, el 1 de septiembre, acudirá a la Cámara de Diputados para asistir a la sesión general del Congreso, en la apertura del último año de la LXV Legislatura, y el 5 de septiembre estará en la primera sesión del Pleno del Senado de la República.

Colocan manta en favor a Xóchitl Gálvez a unos metros de Palacio Nacional

En medio de la polémica entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la senadora Xóchitl Gálvez, seguidores de la legisladora panista colgaron una manta cerca de Palacio Nacional para expresarle su apoyo.

"Xóchitl me robaste el (corazón) Chiapas contigo", decía la manda de por lo menos tres metros de ancho colgada en los postes de la calle de Moneda, en contra esquina de Palacio Nacional.

De acuerdo con locatarios y vendedores de la zona la manta fue colocada por unas personas que dijeron ser de "Chiapas y Tabasco".

Sin embargo, minutos después las mismas personas descolgaron la manta, la doblaron y se retiraron del lugar donde solo quedó un lazo color amarillo colgando de uno de los postes.