Alistan la terna para sustituir a Carmona

Morelos



La guerra abierta entre el gobernador Cuauhtémoc Blanco y el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, sigue escalando. La semana pasada Carmona fue detenido en Cuernavaca por la Fiscalía de Ciudad de México en un fuerte operativo y trasladado a la capital. Los delitos que se le imputan tienen que ver con la obstrucción de la justicia en el caso de la joven Ariadna Fernanda López, asesinada en Ciudad de México y cuyo cadáver se encontró en Morelos. Hasta que termine la investigación complementaria, el fiscal deberá permanecer en prisión preventiva, sin embargo, eso no significa que haya dejado su cargo. Carmona posee fuero constitucional que le impide ser juzgado por un delito grave. La Fiscalía de Ciudad de México, por su parte, argumenta que el delito que se le imputa es del fuero común y, por lo tanto, sí puede ser procesado.

Tres días después de la detención, Blanco ha dado sus primeras declaraciones en público. El gobernador ha asegurado que el caso no se trata de una persecución política y deslizó que enviará una terna de candidatos para sustituir al fiscal. Tiene 20 días para enviar su propuesta al Congreso. "Sí, lo vamos a hacer, cuando suceda esto, esperemos que se trabaje con el Congreso", señaló el gobernador. No es la primera vez que el político ha pedido la destitución de Carmona, fiscal nombrado por el anterior gobernador, Graco Ramírez, y al que señala de corrupción. "Yo no soy ningún perseguidor ni asesino ni llego a ese grado de salvajada como a lo mejor el anterior [gobernante] lo hacía", ha declarado Blanco.

La situación de Uriel Carmona es compleja y sin precedentes. Nunca antes un fiscal había estado en prisión preventiva y había seguido siendo fiscal. Tampoco nunca antes una fiscalía se había movilizado para detener al fiscal de otro Estado con un fuerte operativo armado. Carmona enfrenta uno de los momentos más complicados en los más de cinco años que lleva en el cargo. Sin embargo, solo el Congreso del Estado puede destituirlo a través de un juicio de procedencia que le quite el fuero constitucional del que goza. "El congreso local es el único órgano que puede quitarle inmunidad procesal para ser juzgado por delitos del orden común. Delitos que se hayan cometido respecto de las leyes del Estado de Morelos, no de otra entidad", señala el abogado constitucionalista Sergio Palancares.

La posibilidad de que el Congreso local busque la destitución del fiscal es mínima. Se trata de una cámara muy dividida donde el gobernador no tiene mayoría. Las luchas internas los últimos años, con diputados que cambian de partido, amenazas e incluso el asesinato de una legisladora han hecho difíciles los acuerdos. El Congreso ha calificado la detención del fiscal como un "golpe al Estado de Derecho y un atentado contra la división de poderes y la autonomía del Estado de Morelos".

Carmona culpa de su detención al gobernador Blanco y a la exjefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Aspirante a ser la candidata de Morena en las próximas elecciones presidenciales de 2024. "Cuauhtémoc Blanco le ha solicitado al presidente de la República deshacerse de mí, quitarme de la Fiscalía, porque él piensa que vamos a proceder en su contra, porque el Ministerio Público a mi cargo tiene más de diez carpetas en contra del gobernador por delitos graves", afirmaba a El País, minutos antes de ser detenido.

Hace unos meses, la prensa nacional difundió que el gobernador podría presentarse a las próximas elecciones como senador plurinominal por Morena o que buscaría ser alcalde de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, de la que es originario. Estas aseveraciones han sido desmentidas por el propio Blanco. "Cuando yo lo diga, ahí te vas a enterar, pero no, nada que ver", ha declarado a la prensa. Recientemente, su hermano, Ulises Bravo, ha sido elegido presidente de Morena en el Estado de Morelos.