Luz Elena González salió con Luis Miguel tras romper con Rafa Amaya

CIUDAD DE MÉXICO

En la actualidad, Luis Miguel sostiene una relación estable con la diseñadora española Paloma Cuevas, sin embargo, cuando era joven, fue un hombre muy noviero pues salió con grandes figuras del medio con Mariana Yazbek, Issabela Camil, Stephanie Salas, así como Luz Elena González. Una de las famosas que habla de "Mickey" y su historia con mayor despreocupación pues asegura que fue algo pasajero y que ya dejó atrás en su pasado.

Por ello, se explayó cuando Mara Patricia Castañeda le preguntó cómo fue el romance que vivió con el intérprete de "Tengo todo excepto a ti". De acuerdo con la exmiss de belleza, fue a través de Jaime Camil que conoció a Luismi pues cuando conoció al actor se convirtieron en muy buenos amigos, por lo que no dudo en invitarla a una fiesta que tuvo lugar en Acapulco donde los presentó, pero esto sucedió años antes de que entre ellos sucediese algo. De hecho, Luz Elena contó también que fue novia de Camil al poco tiempo de que asistieran a esa reunión.

Tras terminar con Camil, González siguió su camino y en un evento que Televisa realizó conoció a Rafael Amaya, pero no fue sino hasta en "una salida de antro" en la que coincidieron de casualidad, encuentro que el actor la cautivó.

"Nos topamos en un torneo de golf de un evento que hizo Televisa y después nos volvimos a ver en un antro, al que fui a bailar con mi prima, y lo vi y se quedó bailando conmigo, dije: 'Ay, qué niño tan lindo', ya lo veía y lo conocía, pero no, ¿sabes? como que no, equis, y esa noche fue como el clic, me dio un beso y yo pensé: 'Dios mío, de aquí soy', nunca me habían besado tan bonito", recordó.

Fue así que Luz Elena y Rafa emprendieron una relación de dos años en la que la actriz -confiesa- se enamoró mucho de él, sin embargo, decidió terminar la relación luego de que el actor le expresara que no estaba listo para formar una familia a lado de ella, aspiración que González tenía desde muy pequeña y la que ya se sentía lista para realizar, por lo que no se lo pensó dos veces y le hizo saber que su noviazgo había terminado.

Es en esta parte de la historia donde entra Luis Miguel que, dos semanas antes de que Luz Elena y Rafa rompieran, comenzó a buscar a la famosa, sin embargo, ella no dio ningún paso en falso hasta que su situación con el actor quedara definida.

"Micky me empieza a buscar como dos semanas antes de que terminara con Rafa y yo dije: 'No, ¿cómo?'", declaró. "Yo rezaba y le decía: 'Diosito, si no se va a querer casar conmigo (refiriéndose a Rafael Amaya) y esto no va a funcionar, entonces mándame a alguien que me lo saque del corazón porque no voy a poder porque estoy demasiado enamorada', y me empezó a buscar (Luismi) y yo: 'Diosito, gracias, algo bueno habré hecho'", destacó.

Fue entonces que Luis Miguel la invitó a su concierto, el mismo día que acabó con Amaya, por lo que, después de que el actor se fuera de su casa, se fue con sus amigas, entre ellas Natalia Esperón, con quien era muy unida en esa época, y al acabar el show, fue a cenar con "El Sol", sin embargo, durante la velada, su celular no dejaba de sonar, por lo que el cantante le preguntó quién tanto le marcaba; Luz Elena decidió ser sincera al contarle que acaba de terminar con su novio tres horas antes, motivo por el que le pedía que dejara solucionar la situación atendiendo el teléfono.