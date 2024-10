¿Cómo es posible que el creador del 'Himno a la alegría' se quitara la vida?

El autor del libro "Desafiando al olvido: Waldo de los Ríos. La biografía", Miguel Fernádez selecciona y comenta canciones arregladas o compuestas por Waldo de los Ríos: 1. ´Himno a la alegría´, Miguel Ríos. "Después de 15 años de carrera como arreglista, Waldo se hace famoso en medio mundo gracias a una deconstrucción de la obra de Beethoven que logra vender más de seis millones de unidades". 2. ´Cuando me acaricias´, Mari Trini. "La grabación del Himno a la alegría coincide con la de Amores, el icónico álbum de Mari Trini. Entre la cantautora y el arreglista se produce una complicidad especial: ambos viven atrapados en una homosexualidad que la dictadura no permite". 3. ´Corazón contento´, Marisol. "Waldo consigue que la discográfica para la que trabaja en exclusiva le permita grabar con otros intérpretes, siempre bajo el seudónimo Frank Ferrar". 4. ´Soy rebelde´, Jeanette. "Waldo revisa esta canción que Manuel Alejandro había compuesto para la cantante mexicana Sola. El éxito es instantáneo en varios países. Hay versiones incluso en japonés". 5. ´Balada de la trompeta´, Raphael. "Con el pseudónimo de Frank Ferrar, Waldo firma los arreglos de parte del primer álbum de Raphael para Hispavox, en el que se incluye el célebre villancico La canción del tamborilero. Tres años después, convertido ya en una estrella, Raphael y Waldo vuelven a colaborar en Balada de la trompeta, un clásico en el repertorio del cantante de Linares". 6. ´Canta cigarra´, María Ostiz. "María Ostiz fue una de las primeras cantautoras en trabajar con Waldo. Después de estar retirada algún tiempo, la artista ganó en 1976 el Festival de la OTI. El Canta cigarra fue uno de los últimos arreglos que firmó De los Ríos". 7. ´You´re Alone´, Tucky Buzzard. "La curiosidad musical de Waldo no conoce límites. En 1971 hace también una incursión en el rock sinfónico junto a la banda británica Tucky Buzzard, que acompañó a Miguel Ríos durante los primeros años setenta". 8. ´Los anticuarios´, Los Payos. "Como había hecho con el folclore argentino, De los Ríos arropa con un espectacular acompañamiento orquestal esta página del Carnaval gaditano". 9. ´En un mundo nuevo´, Karina. "En 1971, la discográfica Hispavox tira la casa por la ventana para apoyar la participación de una de sus estrellas, Karina, en el Festival de Eurovisión". 10. ´Sinfonía 40´, Waldo de los Ríos. "Al término de la actuación de Karina en el eurofestival, el público aplaudirá al director de la orquesta, Waldo de los Ríos, famoso en ese momento en medio centenar de países gracias a la adaptación de la Sinfonía número 40 de Mozart". 11. ´Mónica´, Los Ángeles. "Waldo y su orquesta contribuyen a mejorar el acabado de algunos éxitos del pop español, como esta grabación del grupo granadino Los Ángeles". 12. ´La yenka´, Johnny and Charley. "Este ritmo pegadizo, al que se le atribuye un presunto origen finlandés, fue el primer gran éxito de Waldo de los Ríos en España". 13. ´A espaldas de mi pueblo´, Massiel. "Waldo y sus músicos acompañaron a Massiel en su primera grabación, una versión de Capri c´est fini, con la que la futura ganadora de Eurovisión consigue atraer la atención de la discográfica Zafiro". 14. ´La charanga´, Juan Pardo. "El primer gran éxito de Juan Pardo al inicio de su carrera en solitario proporciona una oportunidad para que Waldo haga gala de su habilidad para combinar el folclore con la música pop".