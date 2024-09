Culiacán, paralizado por enfrentamientos entre grupos criminales

¿Te acuerdas cómo fue en la pandemia de Covid-19?

Era 2020, un confinamiento obligado para evitar contagios de un virus en el que todavía no había vacuna, murieron miles, y algo así pasa ahora en Sinaloa, pero no se trata de enfermedades, sino de asesinatos, balaceras, de violencia de dos grupos criminales que están fraccionando el territorio frente a los habitantes de Culiacán.

Pero también pasa lo mismo en Navolato, Elota, Eldorado, San Ignacio o Cosalá.

Como hace cuatro años, miles de personas tienen como principal opción para no morir el quedarse en casa, para no ser alcanzados por una bala. No es exageración, ya van en tan solo cuatro días 12 asesinatos, en algunos casos de quienes que han quedado en medio del fuego cruzado.

La pugna es entre dos grupos de la misma organización: el Cártel de Sinaloa. No hay una definición oficial de quiénes se están atacando, pero los testimonios de decenas de pobladores de pueblos como Quilá, Higueras de Abua Pueblos Unidos y El Salado (por nombrar solo unos cuantos) revelan que "hay una limpia de 'Chapitos'".

Esto comenzó con la detención de Ismael Zambada García, "El Mayo", el pasado 25 de julio, día en el que según la versión del capo fue citado a un rancho en Huertos del Pedregal, al norte de Culiacán, convocado por Joaquín Guzmán López, hijo de su ex socio "El Chapo"; pero todo fue una presunta trampa para golpearlo, someterlo y llevarlo a la fuerza hacia Estados Unidos, donde finalmente fue aprehendido.





Cuatro días de guerra en Culiacán

Desde ese día existe tensión en la población, pero no fue sino hasta el 9 de septiembre cuando la violencia comenzó a escalar, por ahora, sin cesar, con al menos 13 enfrentamientos, los 12 homicidios, 20 desapariciones forzadas y 31 vehículos robados, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.

Ese 9 de septiembre se suspendieron actividades escolares en el oriente de la ciudad por un enfrentamiento, lo que provocó que un 30 por ciento de estudiantes, entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, no acudieran a las escuelas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública.

Al día siguiente, se prolongó la violencia con más enfrentamientos en rancherías alrededor de Culiacán, y en municipios como Elota y Cosalá, por lo que el ausentismo llegó a ser mayor.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa envió oficios para que se regresara, como sea, de manera presencial. El problema radicó, han dicho maestras, que no cuentan ni saben de protocolos para cuidar a niñas y niños en caso de una emergencia.

"El punto es que a nosotros como personal docente nos están enviando comunicados para exigirnos que nos presentemos... ya con esta encuesta puedo dar fe que no solo nosotros como personal docente tenemos miedo sino también ustedes como padres de familia", dijo una directora de un plantel a un grupo de padres y madres a quienes solicitó contestar una encuesta para poder sostener su postura de mantener clases en línea.

El ausentismo, la presión de maestras y la violencia rebasó a las autoridades locales, las cuales decretaron una suspensión de actividades escolares que seguirá hasta regresar el 16 de septiembre.

"Informo a la sociedad sinaloense, que se suspenden las actividades escolares en los municipios de Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio, el día de hoy 12 de septiembre de 2024, en todos los niveles y modalidades educativas", señaló el gobernador Rubén Rocha Moya en su cuenta de X en forma de breve comunicado.





Suspenden Grito de Independencia por violencia

La situación no es menor, esta violencia provocó también la suspensión de las fiestas de celebración del Grito de Independencia programadas para la noche del 15 de septiembre, un hecho inédito en los últimos 18 años, desde que se tiene dato de violencia exacerbada en Sinaloa por la llamada "guerra contra las drogas" que se inició en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa y que parece no acabar aún con Andrés Manuel López Obrador.

Solo en 2020 se canceló la fiesta patria, pero ocurrió por la pandemia de Covid-19.

Esta misma violencia ha provocado el cierre de centenas de establecimientos, plazas comerciales y supermercados ante el temor de un hecho violento, como ocurrió al mediodía del jueves 12 de septiembre, cuando un hombre fue asesinado mientras caminaba con una bolsa de papas fritas y un té en la mano hacia su vehículo, a donde su esposa lo esperaba. Un grupo de hombres bajaron de una camioneta y le dispararon frente a quienes salían del supermercado de la cadena Walmart.

De acuerdo con Isabel Ibarra, presidenta del Colegio de Economistas en Sinaloa, las pérdidas diarias por un día sin labores normales rondan los 567 millones de pesos.