Dice Harfuch: bajar violencia no es de la noche a la mañana

Por: Agencia Reforma

Diciembre 04, 2024 - 08:11 p.m.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que la violencia en Sinaloa no va a terminar de la noche a la mañana, pero confió en que con el despliegue de tropas y los cateos, la seguridad tomará su curso.

"Muchas veces no podemos evitar que hechos lamentables como homicidios, robos, etcétera, que ocurren (...) ¿Cuál es la responsabilidad de la autoridad? Más que una opinión, de una declaración, de que la violencia disminuye. No es de la noche a la mañana, pero vamos a trabajar todos los días para que disminuya la violencia y no van a parar las acciones como las de ayer (decomiso de fentanilo)", dijo en conferencia de prensa en Culiacán.

"Hay cosas que están fuera de nuestro alcance, que son los hechos ilícitos de los delincuentes; lo que está a nuestro alcance es evitar que queden impunes, esa es la tarea, esa es la instrucción", justificó.

Parte de darle seguridad a la ciudadanía, expuso, es informar con absoluta transparencia todo y no sacar las cosas de contexto.

Indicó que los operativos del Ejército y de la Guardia Nacional se han incrementado y con ello también las denuncias de la ciudadanía, con lo que tienen más información de las células delictivas.

"Vamos a continuar trabajando para recuperar la movilidad", puntualizó.

"Todas estas acciones que se realizan gracias al gran despliegue que hay del Gobierno de México aquí en el estado, es basado en eso, mientras más despliegue hay, hay más denuncias y más acciones vamos a hacer", lanzó.

García Harfuch llegó desde ayer a Sinaloa para encabezar una serie de operativos y reuniones de alto nivel para intentar frenar la violencia que se presenta en la entidad.

La visita del funcionario en Sinaloa ocurre a unas horas del decomiso, en Ahome y Guasave, de más de una tonelada de fentanilo en un operativo calificado de "histórico" por parte de la SSPC.

También se registra luego de la explosión de un automóvil en Culiacán, que provocó diversas versiones entre autoridades federales y estatales respecto a si fue provocada o no por un dron equipado con un artefacto.

La violencia en Sinaloa está desatada, pese a los constantes refuerzos de tropas militares de élite enviados a Culiacán.

Al menos 2 mil efectivos han sido enviados a la entidad para frenar la pugna entre "Los Chapitos" y "Los Mayos", que supuestamente controlan las acciones del Cártel de Sinaloa, entre ellas, el envío de drogas a Estados Unidos.