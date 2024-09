Decisión de Femsa ante la inseguridad en Morelos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Femsa no solicitó apoyo al Gobierno federal ante la violencia que obligó a la empresa a cerrar su refresquera en el Municipio de Puente de Ixtla.

En su mañanera, aseguró que atienden todos las peticiones de ayuda, pero la compañía tomó una decisión por su cuenta.

"Nunca nos pidieron (apoyo), porque nosotros atendemos todos los llamados", dijo el Mandatario.

Al reprochar la supuesta influencia de la empresa, descartó que este caso tenga un mayor impacto.

"Los dueños de Femsa tienen bastante influencia, miren, pero no nos pidieron apoyo, ellos tomaron la decisión, no impacta en nada, nada, en nada, no impacta", insistió.

El pasado martes se registraron largas filas de camiones de la marca Coca-Cola que salían de Puente de Ixtla escoltadas por el Ejército, debido al cierre de la distribuidora de la empresa Fomento Económico Mexicano (Femsa) en esa demarcación por motivos de inseguridad.

Eduardo Medina, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Morelos, confirmó ayer las causas atribuidas a la violencia.

"Sí, desafortunadamente por el tema de seguridad que nos ha estado pegando a todo mundo", comunicó.

El empresario lamentó la decisión al afirmar que era un sitio que generaba empleo en la zona y señaló que están en espera de hablar con el encargado de la compañía multinacional en el estado para conocer datos sobre el número de trabajos que pudieron perderse.

"Es desafortunado, pero yo creo que es algo que se debe trabajar desde el primer día que esté el Gobierno aquí, lo que es el tema de seguridad para seguir insistiendo con la inversión", apuntó.

Medina refirió que no es la única empresa que está previendo retirar su inversión e instalaciones de la entidad, pero también acotó que no es un problema exclusivo de Morelos, sino que también se presenta en otras entidades del País.