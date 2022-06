Vicia ´audiogate´ ambiente político

"Son unos pinches hampones esos cabrones", dice Alito en otra grabación con su contador, en la que habla sobre los compradores de un grupo de propiedades que quiere sacar a la venta y que supuestamente usan una empresa fachada para concretar los tratos. "Necesito decirle para que me hagan la transferencia en chinga", dice desesperado el priista, que quería sacar 12 millones de pesos (unos 600.000 dólares) en la transacción. En otro acuerdo, Moreno pide que le depositen una cantidad de 15 millones a su mamá para que ella después triangule el dinero a su propia cuenta. "Las clases de lavado de dinero estaban a toda hora", ha comentado sarcástica Sansores.

La gobernadora había anunciado el golpe horas antes y Alito no se quedó de brazos cruzados. Moreno destapó una conversación que tuvo con Manuel Velasco, senador del Partido Verde, para denunciar amenazas de parte del Gobierno contra él y su partido por oponerse a la reforma eléctrica, un proyecto de ley que era prioritario para la Administración de López Obrador. En la grabación, Velasco le pasa un recado del secretario de Gobernación y número dos del Gabinete, Adán Augusto López, y le advierte que "se van a ir con todo" si no se sumaban a la mayoría parlamentaria que necesitaba Morena en la Cámara de Diputados. "Si se van a venir con todo, que se vengan con todo, yo no tengo tema", afirmó el priista. "Si algo tengo yo, es que me sobran huevos", remató.

ALIADOS HISTÓRICOS

El contrataque de Moreno no solo iba dirigido a Velasco y al Partido Verde, aliados históricos del PRI y ahora socios de Morena, sino contra el propio secretario de Gobernación, uno de los hombres de mayor confianza y principales operadores del presidente. "Adán es nuestro hermano, es nuestro amigo y lo conocemos desde hace años, pero si tiene instrucciones de su jefe, ¿qué le vamos a hacer?", dice Alito. Augusto López militó 25 años en el PRI antes de sumarse a la formación de López Obrador, que llegó al poder con la bandera de enterrar la corrupción y enterrar a los políticos del viejo régimen.

Yo no me meto en eso: AMLO

- El presidente ha negado este miércoles que hubiera una persecución política contra Moreno

- "No es cierto, yo no me meto en eso, nunca lo he hecho, es un asunto de principios, de moral", ha sostenido López Obrador, en su conferencia de prensa diaria

- Velasco también se defendió, pero no desmintió la llamada, al contrario que el mandatario

- "He sostenido pláticas privadas con Alejandro Moreno desde hace más de 20 años, como esta llamada que él decidió grabar sin mi consentimiento, violando la confianza al hacerlo unilateralmente y donde yo hablé a título personal", ha señalado el senador

- "En ningún momento amenacé a nadie", ha agregado

- "Estamos en vísperas de elecciones, pero yo no me meto en eso", ha declarado López Obrador para no alimentar la polémica mediática desatada por las grabaciones.