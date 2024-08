Cancela Javier Milei viaje a México

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró en su conferencia matutina del pasado 13 de agosto, luego de darse a conocer la noticia de la visita de Javier Milei (foto), que no recibiría a su homólogo argentino.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente de Argentina, Javier Milei, suspendió el viaje a México que tenía planeado para esta semana.

De acuerdo con versiones periodísticas, el Mandatario ajustó su agenda para asistir a un acto de aniversario de la Bolsa de Comercio en Rosario.

El argentino tenía planeado viajar a México para participar en la cumbre de Conferencia de Acción Política Conservadora (CAPC), que se realizará el próximo sábado 24 de agosto.

Por la mañana, el vocero presidencial Manuel Adorni había confirmado la visita y agregó que no existía una solicitud formal del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de reunirse con Milei.

Sin embargo, por la tarde medios argentinos reportaron que la visita se había cancelado sin dar motivos más allá de la confirmación de que Milei acudiría del evento en Rosario.

La cuenta de X del Mandatario reposteó una publicación que confirmaba su participación en el aniversario.

El Mandatario mexicano declaró en su conferencia matutina del pasado 13 de agosto, luego de darse a conocer la noticia de la visita, que no recibiría a su homólogo argentino.

"Este es un País libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas, no hay ningún problema", agregó el Presidente mexicano.

Sin embargo, cuando se le preguntó si recibiría a Milei, López Obrador fue contundente: "No, porque no coincido con su manera de pensar y su manera de ser".

La cumbre de la CAPC en México es organizada por Eduardo Verástegui y los partidos de derecha alrededor del mundo.

Entre los conferencistas anunciados está el propio Verástegui, así como Eduardo Bolsonaro, actual diputado federal en Brasil, y Matt Schlapp, dirigente de la CAPC.

Los boletos de entrada al encuentro tienen costo de entre 4 mil 500 y 6 mil 500 pesos.