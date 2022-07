Venta de Banamex no afectará a clientes de su Afore.- Consar

Actualmente, Afore Citibanamex administra un total de 9.8 millones de cuentas.

"La venta o la situación de Citigroup de su negocio en México, que no nada más es la Afore, es la aseguradora y la banca de consumo, es un proceso financiero, no va afectar en absoluto la situación de quienes tienen su cuenta de ahorro para el retiro en Afore Citibanamex", dijo Iván Pliego, presidente del organismo, en conferencia con motivo del 25 aniversario del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Pliego afirmó que la Consar, así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y otras autoridades financieras y hacendarias, pondrán ojo en el cumplimiento de la normatividad.

"Entonces no debe de causar absolutamente ninguna inquietud; no es la primera vez y seguramente no será la última vez que haya una fusión o una consolidación", abundó.

El SAR inició con aproximadamente 17 Afores y, a lo largo de estos 25 años, han llegado a haber 21 Administradoras, pero desde hace algunos años operan 10.