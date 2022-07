Vamos a salir adelante, dice Ebrard sobre disputa en T-MEC

De visita en Chiapas, el titular de Relaciones Exteriores descartó que, en esta coyuntura, la relación con los Estados Unidos pudiera romperse o entrar en una crisis.

"No veo yo ningún elemento para suponer que las decisiones que se han tomado estén en contradicción con los contenidos del Tratado de Libre Comercio, de manera que sería yo optimista. No digo que vaya a ser fácil, pero vamos a salir adelante", auguró.

En Chapa de Corzo, acompañado por el Gobernador Rutilio Escandón, Ebrard encabezó una reunión con productores de café. Autoridades indígenas arroparon al Secretario con un bastón de mando.

"Ahora vamos a tener un proceso de consultas derivadas del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque se establecieron paneles. Estados Unidos y Canadá han promovido consultas sobre algunos elementos de nuestra política energética", planteó.

Los dos socios comerciales de México han solicitado consultas de resolución de disputas en virtud del T-MEC, tras argumentar que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está violando el pacto con medidas para priorizar la energía de Pemex y de la CFE sobre las empresas de energías renovables.

Las consultas, prosiguió el Canciller, "son habituales cuando hay diferencias entre socios comerciales. Hay quien se asusta o exagera cuando hay una consulta, pero una consulta es para decir 'yo, país, creo que tú estás tomando medidas que me perjudican' y entonces yo tengo que argumentar por qué creo que no es así.

"En consecuencia, ahora la función de Relaciones Exteriores cuál será: apoyar y trabajar junto con la Secretaría de Economía, presentar nuestros argumentos y defender la soberanía de México, la autodeterminación de México, porque ningún tratado puede estar por encima de eso", alegó.

De hecho, Marcelo Ebrard saludó el recurso de los paneles que tienen los países

"Si no tuviéramos los paneles, nos imponen aranceles mañana en todo lo que ellos quieran", aclaró.

En entrevista, el Canciller señaló que nadie debe escandalizarse por el proceso de consultas que se avecina.

"Vamos a poder presentar muy satisfactoriamente la respuesta. Somos optimistas respecto al resultado que va a tener. Vamos a defender las decisiones de México y las vamos a sostener", prometió.

"Lo que tenemos que buscar es que las consultas sean de carácter técnico. En este como en otros paneles, México está en una posición que puede ser ventajosa, porque si no hubiese paneles, todo sería unilateral y Estados Unidos es más poderoso que México. El panel es un buen esquema de negociación favorable a México. Que nadie se escandalice, no quiere decir que se va a romper la relación (con EU), que vamos a entrar en una crisis, eso no es verdad", sostuvo.