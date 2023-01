UNAM no ha notificado a SEP decisión sobre Esquivel.- Adán

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública ( SEP ) no ha sido notificada por la UNAM de su resolución en el caso del plagio de la tesis de la Ministra Yasmín Esquivel, indicó el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

"Mire, yo conozco un comunicado que circuló (del Rector), pero precisamente anoche, ya tarde, le pregunté a la Secretaria de Educación (Leticia Ramírez) si ya había recibido alguna notificación al respecto y no ha sido notificada oficialmente la Secretaría de Educación o su titular", dijo.

"Luego entonces, pues no podemos opinar como Gobierno, hasta en tanto no se dé ese hecho", agregó en conferencia de prensa en Puebla, donde continúa una gira por todo el País para hablar de la reforma electoral.

El miércoles, la FES Aragón concluyó que la tesis presentada en 1987 por la hoy Ministra para titularse como Licenciada en Derecho es una "copia sustancial" de la presentada un año antes.

Ante ello, la UNAM se declaró impedida para revocar el título de Esquivel e informó que el caso será enviado a la SEP.

Al día siguiente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno analizará y resolverá el caso luego que la UNAM, acusó el Mandatario, se "lavó las manos".

"Cuando ese hecho se dé (notificación), si es que se da, bueno, pues entonces habrá una posición del Gobierno federal, específicamente de la Secretaría de Educación Pública", explicó.

Defiende despliegue de la Guardia

El Secretario de Gobernación afirmó que el Gobierno federal cumple con sus tareas de seguridad en todo el País y que ningún Estado se ha quejado del despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México.

"Ningún Estado se ha quejado, hasta ahora, de que le haga falta, o que requiera mayor presencia, o que se está descuidando a los estados por apoyar o prestar tareas de vigilancia ahora en el Sistema Colectivo", señaló.

REFORMA publicó que el Metro de la CDMX tendrá a más elementos de la GN que 29 entidades del País. Ni siquiera estados con altos niveles de violencia, como Zacatecas o Michoacán, se acercan al número de efectivos que desde el jueves fueron desplegados a las estaciones.

"El número de pasajeros de la Guardia Nacional, por ejemplo, en estados como Yucatán o Campeche, pues es mucho menor, o Baja California Sur, en los estados que están en lo más alto de la tabla de incidencia delincuencial, pues hay mayor presencia de la Guardia Nacional", argumentó López Hernández.

"Pero la Guardia Nacional cumple con sus tareas en todo el País, y en los estados donde hay el mayor índice de violencia, como son Guanajuato, Chihuahua, Jalisco, son los estados donde hay mayor número de elementos movilizados".

Aseguró que el número de pasajeros que mueve diariamente el Sistema de Transporte Colectivo (4.5 millones) convierte a ese medio de transporte en un "asunto" de seguridad nacional.

"No había, no disponía la Ciudad de México del número de elementos de Policía, o Policía Bancaria suficiente para realizar esas tareas, no es un asunto de definitividad, es un asunto seguramente temporal", agregó.

Cuestionado si el reciente accidente en el Metro capitalino, que dejó una persona muerta y más de 100 heridos, "baja puntos" a la Jefa Gobierno, Claudia Sheinbaum, rumbo al 2024, el Secretario se negó a opinar.

"No voy a responder a la pregunta porque me va usted a acusar de que estoy politizando un incidente, prefiero no opinar acerca de su cuestionamiento", expresó.

Refuerzan seguridad en carreteras

En otro tema, López Hernández anunció que habrá un reforzamiento de la seguridad en las carreteras México-Puebla y Puebla -Veracruz ante el alza de los asaltos a transportistas.

"Desde luego hay toda una estrategia para reforzar la vigilancia en la carretera México-Puebla, o Puebla-México, y Puebla-Veracruz, nos ocupa ahora especialmente el tramo en el Estado de Veracruz que está desde la zona de La Tinaja hasta Esperanza, donde se están dando o se han dado en los últimos meses, ha aumentado la incidencia en cuanto a asaltos", apuntó.

"Y lo reitero, pues claro que hay una estrategia y va a haber todavía mucha más presencia y mucho más apoyo de la Guardia Nacional; precisamente por seguridad no puedo uno andar develando cuáles son esas estrategias, lo que sí puedo decirles es que vamos a hacer todo para garantizar (...) la seguridad de los tramos carreteros".