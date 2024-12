Lo consideran barril sin fondo: Llega con ´turbulencias´ Mexicana a aniversario

Por: Agencia Reforma

Diciembre 22, 2024 -

El próximo 26 de diciembre, Mexicana de Aviación cumple un año de "turbulencias" como aerolínea del estado... y el panorama no pinta mejor para 2025, cuando incluso podría tener que dejar sus aviones en tierra, advirtieron especialistas.

"Sigue siendo un barril sin fondo y sin despegar, pues está volando en promedio al 49 por ciento de su cupo por avión. Además, está siendo subsidiada en comparación con los otros operadores aéreos con los que compite", señaló Pablo Casas, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (Inija).

Además de que recibe presupuesto federal para subsistir, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en donde tiene basada su operación, no se le cobran los servicios aeroportuarios y comerciales.

"La reducción tan drástica que tendrá en su presupuesto para el próximo año podría implicar que esté quebrada en un año. Mientras no esté generando, no va a poder abrir nuevas rutas y comprar nuevos aviones; sin dinero no va a poder crecer y se verá obligada a poner sus aviones en tierra", estimó.

Rodrigo Pérez Alonso, experto del sector, expuso que Mexicana tiene rutas poco rentables, mal servicio para los pasajeros al momento de hacer sus reservaciones y carece de visión de mediano y largo plazos.

"El resultado es que la aerolínea opere con pérdidas por muchos años, y es un error garrafal de cualquier administración de creer que el Estado lo puede todo, y sobre todo en esta industria que es altamente sensible. Es un experimento estatista que no va a funcionar", consideró.

Recordó que previo a su arranque de operaciones comenzó a vender boletos que días después tuvo que cancelar, porque carecía del Certificado de Operador Aéreo.

A esto se le sumó la falta de aviones para poder operar ante la demanda que entabló SAT Aero Holdings, conocida anteriormente como Petrus Aero Holding, empresa que el Gobierno contrató para gestionar el arrendamiento de aviones y contratar las tripulaciones.

Actualmente, la participación de Mexicana en el mercado nacional es de menos del uno por ciento, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación (AFAC).

Rogelio Rodríguez, especialista del sector aéreo, indicó que para el próximo año los usuarios podrían comenzar a ver impacto en sus tarifas, las cuales tendrían que sufrir un alza.

"Lo que la mantuvo fue el apoyo gubernamental y la marca Mexicana, que es atractiva. No obstante, enfrenta todavía grandes retos como incrementar su flota y capacidad, así como incursionar en el mercado norteamericano", indicó.

Comentó que Mexicana es una empresa que en este momento es deficitaria y tiene que recuperar los gastos preoperativos y de operación.

"Una alternativa sería pensar que Mexicana saliera a colocar deuda privada o que atraiga inversión privada, pero eso cambiaría su modelo porque es una empresa emblemática del pasado sexenio y a la Administración actual le interesaría mantener esa intención", apuntó.