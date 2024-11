Suman tres muertos por ataque a sede de CFE en Chiapas

El trabajador que ayer resultó herido en el ataque a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, perdió la vida esta mañana en el hospital, con lo que suman tres víctimas mortales por este hecho.

Este jueves, la CFE informó del fallecimiento de su segundo trabajador, luego de que el primero haya fallecido en el sitio ubicado en 12 poniente y 5ª norte en la colonia El Magueyito, en la capital chiapaneca, junto con Liliana Lucía López Ordoñez de 33 años, la policía auxiliar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que intentó detener al atacante.

El pasado miércoles 30 de octubre, aproximadamente a las 12:08 horas, un sujeto armado ingresó a esta sucursal en lo que presuntamente se trató de un intento de asalto, pero cuyo móvil no se ha dado a conocer por los canales oficiales.

"El mismo día falleció un(a) elemento de seguridad y un trabajador de la CFE. Lamentablemente a las 8:40 horas del día de hoy, 31 de octubre, falleció el trabajador de la CFE que estaba herido y que estaba hospitalizado tras la agresión", comunicó la comisión en una tarjeta informativa.

"La CFE condena los hechos ocurridos a sus trabajadores y reitera que coadyuvará con las autoridades competentes para la investigación de los hechos", agregó.

Cámaras de seguridad captaron lo sucedido. Según las grabaciones, un sujeto embozado, vestido de negro y con chaleco antibalas ingresó por la parte trasera, donde se ubica un estacionamiento.

Éste es sorprendido por la oficial Lucía López, que le pidió retirarse, pero al notar que el criminal iba a sacar un arma, le disparó en dos ocasiones, pero falló. El vestido de negro contraatacó y ella cayó al suelo. Murió en el sitio.

Por la zona de camiones de la CFE, estaba José Alberto López, que presenció los acontecido y trató de correr a las oficinas para dar aviso, pero el sujeto encapuchado lo alcanzó en la entrada. En el suelo, él suplicó por su vida y al tenerlo en cuclillas le disparó al joven de 24 años.

Posteriormente, Emmanuel Camacho de 37 años, encargado de esa sucursal, salió a ver lo sucedido pues empleados corrían y gritaban, cuando fue atacado a balazos. Él, al igual que la oficial, perdió la vida en el sitio.

José Alberto, quien perdió la vida esta mañana, es originario del municipio de San Fernando, ubicado a aproximadamente 30 minutos de la capital, donde quienes lo conocieron lo describen como un joven activo, emprendedor y respetuoso.

Apenas en abril pasado abrió un negocio de lavado de autos en la colonia Viva Cárdenas en San Fernando, por lo que amigos y familiares le externaron sus felicitaciones en redes sociales.

"Un día me dijo 'tío, cómo ves mi negocio ¿tú crees que algún día lo veré crecer?' Le conteste que me daba gusto, que yo también así de joven inicié con mis negocios, y es así cuando se aprecia lo que has hecho con el sudor de tu frente", publicó su tío, Francisco Chanona Hernández.

"Alberto López, muchacho trabajador, inquieto por progresar, con 24 años de vida, se la arrebataron injustamente. Ya estás con tu abuelo mi Beto, con mi padrino José Luis López, demostraste a los jóvenes y eres un ejemplo de que si quieres puedes y lo demostraste con hechos. Hoy dejas a dos madres llorando por ti. ¡Descansa en paz. Beto!", agregó.

El agresor escapó presuntamente en un taxi con número económico 5102, unidad localizada en la colonia Miravalle, en Tuxtla Gutiérrez.