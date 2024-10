INE pausa trabajos de elección judicial

El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene pausados los trabajos para la elección del Poder Judicial, en tanto no resuelva el Tribunal Electoral y la Suprema Corte las suspensiones y recursos para frenar este proceso, señalaron consejerías electorales.

El presidente de la Comisión para la elección del Poder Judicial, Jorge Montaño, informó que ya suman 80 amparos presentados contra el INE, y si existe desacato, pueden tener sanciones económicas.

"No queremos aventurarnos o pronunciarnos, en tanto haya una resolución. En cuanto a la comisión, fue creada y estamos siendo respetuosos y prudentes en cuanto al manejo que vaya a tener la comisión", sostuvo en entrevista a medios.

"Así como se nos ordenó realizar una elección, nosotros no hicimos la reforma, vamos a acatar ese mandato para hacer lo que sabemos hacer, que son elecciones", apuntó.

Contradicciones en la reforma

Por su parte, la consejera Norma de la Cruz, también integrante de la comisión especial, evidenció que existen contradicciones entre la reforma constitucional y las leyes reglamentarias, en temas como voto en el extranjero, paridad, mapa geográfico entre otros.

"El voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, porque en uno de los transitorios dice que el INE podrá de manera piloto, casi de chocolate, podemos hacer voto por medio de medios tecnológicos y electrónicos. Pero con efectos no vinculantes y eso es contradictorio porque ya en la ley el voto de las y los mexicanos en el extranjero se reconoce y tiene tres modalidades, entre ellas el voto electrónico por internet", explicó.

Otro tema es que en la reforma dice que se deben escribir los nombres, aunque en otro decreto dice que se debe marcar la boleta, entonces es contradictorio. Además, que se puede excluir a un sector de la población que no sabe leer o escribir.

También está la cartografía del Poder Judicial, que no coincide con la electoral: "en el inciso A te dice sí va a ser por circuito, pero utilizas los 300 distritos. Pero en el inciso C te dice, donde no coincidan, no tomas en cuenta la geografía de las entidades, entonces, ¿lo tomamos en cuenta o no?".

La consejera Carla Humphrey, coincidió en que necesitan tener claridad jurídica para avanzar con los trabajos de la elección en cuanto a las suspensiones.

Señaló que está analizando la legislación secundaria, que sí considera que les da luz para conocer cómo tiene que actuar el INE en materia de fiscalización, cartografía, entre otros.

"Entonces creo que las dos: la iniciativa y la convocatoria, complementan y nos dan un poco de más luz para que en el momento que nosotros podamos avanzar en ese tema, porque recordemos que tenemos unas suspensiones y que jurídicamente eso se tendrá que resolver, pues tenemos mayor claridad que sólo con la reforma constitucional para avanzar sobre este tema", señaló.