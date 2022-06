Trabajan 2 millones de niños en México en labores peligrosas

Según las últimas cifras sobre trabajo infantil, que datan de 2019, de los 28.5 millones de niñas, niños y adolescentes que hay en México, 2.2 millones trabajan. De esta cantidad, el 93.8 por ciento, es decir, 2 millones, labora en ocupaciones no permitidas, según las cifras que el Inegi retomó con motivo de que el 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

Casi la tercera parte de los menores que laboran en una actividad no permitida lo hacen en el sector agropecuario y otra parte en el de servicios.

La edad mínima permitida para trabajar en México es de 15 años.

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil reflejó que el 43.5 por ciento de las niñas y los niños que trabajaron en actividades no permitidas aportó recursos a su hogar, otro 29.2 por ciento no recibe ingresos y 27.3 por ciento no aporta al hogar.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil con el objetivo de concientizar sobre la magnitud del fenómeno y sus consecuencias.