"Tiene derecho de manifestarse", así defendió AMLO el regreso de Trump a Twitter

"Podemos estar en desacuerdo con sus posturas, pero tiene el derecho de manifestarse, de expresarse. Y esto también lo digo porque de manera extraña, no voy a decir incongruente, pero se los dejo de tarea, algunos periodistas de México me cuestionaron. Está bien que cuestione un político, pero ¿un periodista que tiene que defender la libertad de prensa, la libertad de expresión?", cuestionó.

El mandatario federal cuestionó: "¿Por qué la censura? ¿Qué, no conocen la historia de las leyes de censura en México?, ¿Qué, no las han padecido? Que el presidente Trump, que el presidente de China, que el presidente de Rusia, que el presidente Biden, que el presidente Maduro, que el presidente Bolsonaro, que cualquier presidente y cualquier persona pueda manifestarse con libertad".

Luego de que la cuenta de Trump en Twitter quedara restablecida, López Obrador expuso: "Él puede decir, pues lo que quiera. Y yo no voy a pelearme con el presidente Trump ni me voy a pelear con el presidente Biden, llevamos muy buena relación, muy buena relación. Cómo me voy a pelar con el presidente Biden, si ya México es el principal socio económico comercial de Estados Unidos".

Otro de los argumentos que dio para no pelearse con ningún presidente de Estados Unidos es que México es el país con más oportunidades de inversión extranjera, de la que dijo, ahora llega "como nunca, es histórico", por lo que afirmó: "¿Para qué pelearnos?".

El presidente dijo que quienes están molestos son los conservadores o quienes ya se entramparon y ya no encuentran cómo salir y, al contrario, están como en pantano, que en lugar de avanzar se hunden más.

Al exigir que se dé libertad a todos quienes buscan expresarse, el presidente expuso: "en las redes aplica aquella frase de mi pueblo, de mi tierra, de mi agua, según la cual, ´para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado´, lo del pescado por las espinas".