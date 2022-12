Temen pensionados de Zacatecas no recibir aguinaldo

Una comitiva de afectados arribaron ayer a la sede legislativa para solicitar a los diputados avances en la negociación hecha con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien prometió que se realizarían los pagos.

"La idea de venir a platicar con los diputados es para ver qué seguimiento ha habido con respecto a la visita que hizo el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en donde se comprometió a apoyar al Estado para que se pague el aguinaldo 2022, queremos saber que posibilidades hay se cumpla ese compromiso", mencionó Jorge Luis Esparza, docente jubilado.

"Supimos en últimas fechas que en el Estado hubo un ahorro de 946 millones de pesos, los cuales, el congreso, en sus facultades está el cómo lo van a utilizar y queremos plantear que de ese recurso una parte se use en el pago del aguinaldo, lo vemos difícil, pero por ello no dejar ser un derecho que ya adquirimos y la ley debería proteger".

El docente señaló que existen más de mil sentencias en el Poder Judicial en las que se ordena al Issstezac saldar a quienes promovieron el recurso para recibir el aguinaldo de 2021 y futuros.

Sin embargo, dijo que no todos los pensionados y jubilados cuentan con el dinero para contratar a un abogado que los ayude a recibir la misma sentencia.

Por su parte, el morenista David Monreal mencionó el pasado lunes 12 de diciembre que el Estado no está en condiciones de aportar recursos al Issstezac para saldar esta prestación que tampoco recibieron el pasado 2021.

"No, nosotros no tenemos condiciones ni hay ninguna posibilidad, porque estamos cerrando nuestros compromisos y obligaciones gracias a las medidas de austeridad que se pusieron, es Issstezac tiene un problema grande de fondo, que si se niegan a solucionar no hay solución, el Issstezac un problema profundo, tiene pensiones impagables y se niegan a solucionarlo", expresó a medios locales.