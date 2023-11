Niega Tatiana Clouthier registrarse al Senado

Al ser cuestionada sobre sus aspiraciones electorales rumbo al Senado, Tatiana Clouthier, ex Secretaria de Economía del gobierno federal, afirmó que no se registró en el proceso previo, aunque no descartó participar en próximo elección.

"Hay un proceso, en el proceso previo no estoy inscrita", dijo brevemente en entrevista Clouthier, sin aclarar si se refería al proceso interno de Morena.

Aunque aclaró que los tiempos electorales para registrarse a un puesto de elección popular aún no arrancan.

La ex funcionaria federal señaló que hoy tiene dos prioridades.

"El compromiso de Tatiana son dos", expuso.

"Primero que nada, tengo un compromiso prioridad con este País, con México por que aquí vivo, amo a mi País y estoy apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum (aspirante a la Presidencia por Morena).

"Número dos, dado que radicó y todos los días salgo y trabajo, vivo y mi vida cotidiana es en Nuevo León, tengo todo el interés de que le vaya bien y que no caigamos en un tema de ingobernabilidad que quiere provocar Samuel García", agregó.

Respecto al apoyo que le dará a la Sheinbaum, dijo que la estrategia será elegir los mejores perfiles en Nuevo León de cara a las elecciones del 2024.

"¿Cómo se puede ayudar?, eligiendo buenos perfiles para que representen el proyecto de Claudia", añadió la ex Secretaria.